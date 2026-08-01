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Hai chị em ruột đuối nước tử vong thương tâm khi tắm hồ

Thái Lâm

TPO - Hai chị em ruột cùng tử vong sau khi bị đuối nước tại một hồ nước tự nhiên ở xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng. Vụ việc xảy ra khi nhóm 5 trẻ rủ nhau đi tắm vào chiều 31/7.

Ngày 1/8, lãnh đạo UBND xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình ông Nguyễn Văn Hào có 2 con đuối nước tử vong tại bon Phi Mur.

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Hiện trường vụ đuối nước khiến 5 trẻ tử vong ở đập Đắk Pót, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 10/7.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 31/7, 5 trẻ em đến tắm tại một hồ nước tự nhiên thuộc bon Phi Mur, xã Quảng Khê (khu vực giáp ranh phường Đông Gia Nghĩa). Đến khoảng 15h, cháu N.H.H. (một trong những trẻ đi cùng) chạy về báo cho ông Nguyễn Văn Hào biết 2 con của ông là N.T.H. (SN 2019) và N.T.T. (SN 2017) bị đuối nước.

Nhận tin báo, ông Hào lập tức đến hiện trường và đưa 2 con đến Bệnh viện Đắk Nông cấp cứu, nhưng cả 2 cháu đã không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Khê đã cử lực lượng đến hiện trường để nắm tình hình, phối hợp xác minh vụ việc và làm việc với gia đình các nạn nhân.

Thái Lâm
#đuối nước #Lâm Đồng #tắm hồ #xã Quảng Khê #hai chị em ruột tử vong

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