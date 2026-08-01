Quảng Ninh: Cháy lớn tại cảng cá, 19 xuồng máy bị thiêu rụi

TPO - Hỏa hoạn bùng phát rạng sáng 1/8 tại Cảng cá Phúc Tiến, xã Đầm Hà, Quảng Ninh, thiêu rụi 19 xuồng máy của người dân và cơ quan chức năng.

Khoảng 3h37 ngày 1/8, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực Cảng cá Phúc Tiến, thôn Phúc Tiến, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Đầm Hà đã huy động Công an xã, lực lượng an ninh cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng người dân địa phương khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 (Tiên Yên), Công an tỉnh Quảng Ninh cũng nhanh chóng có mặt, phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Sau hơn một giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 4h45 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực lân cận.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đầm Hà, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu hủy 19 xuồng máy thuộc sở hữu của 17 cá nhân và 2 đơn vị là Công an xã Đầm Hà và Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã.

Theo kê khai ban đầu của các chủ phương tiện và các đơn vị liên quan, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại ước tính khoảng 2,587 tỷ đồng.

Ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời tiếp tục thống kê, đánh giá đầy đủ thiệt hại để có phương án xử lý theo quy định.