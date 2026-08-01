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Từ nguồn tin người dân, quy tập thêm ba hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Sau ba ngày liên tục mở rộng tìm kiếm từ nguồn tin do người dân cung cấp, lực lượng quân sự xã Đăk Pék (tỉnh Quảng Ngãi) đã quy tập được ba hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5, đưa các anh trở về với đồng đội và gia đình sau nhiều năm nằm lại chiến trường.

Ngày 1/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thực hiện cao điểm “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đến hết ngày 31/7, Ban CHQS xã Đăk Pék đã quy tập được ba hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5 xã Đăk Pék gần Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Glei từ nguồn tin do nhân dân cung cấp.

Theo đó, trong ngày 31/7, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Quá trình đào mở rộng các điểm nghi vấn đã phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ được chôn trong tấm tăng và phủ một lớp chăn mỏng. Do thời gian chôn cất đã lâu, hài cốt chỉ còn một phần, các di vật thu được gồm 2 khuy tăng và 3 cúc áo.

Trước đó, ngày 29/7, 15 cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức rà soát tại hai khu vực thôn Đăk Xanh và thôn 16/5, đào hơn 10,8m³ đất. Tại đây, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt liệt sĩ được bọc bằng áo mưa, kèm một đôi giày vải quân nhu, bộ hài cốt còn tương đối nguyên vẹn.

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Sau ba ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được ba hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Đắk Pék.

Đến ngày 30/7, Ban CHQS xã Đăk Pék tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 15m³ đất, đá tại các vị trí nghi vấn và quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ. Hài cốt được bọc nhiều lớp gồm vải dù, võng, màn và chăn, phần lớn xương đã phân hủy theo thời gian.

Theo Trung tá Hoàng Văn Thủy - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Đăk Pék, các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về đơn vị để thờ cúng, bảo quản. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, đơn vị sẽ bàn giao và tổ chức an táng chu đáo.

Trong thời gian tới, Ban CHQS xã Đăk Pék sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực thôn 16/5 và các địa điểm có thông tin liên quan, đồng thời kêu gọi cựu chiến binh và nhân dân tiếp tục cung cấp thông tin về những vị trí có khả năng chôn cất liệt sĩ.

Theo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, những nguồn tin từ nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường, tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
#quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi #chiến dịch tìm kiếm và quy tập hài cốt #vai trò nguồn tin nhân dân trong tìm kiếm #bảo quản và an táng hài cốt liệt sĩ #ý nghĩa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

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