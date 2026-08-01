Sát hạch năng lực ứng phó sự cố, thảm họa của các đơn vị Quân đội

TPO - Với sự tham gia của 380 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị trong toàn quân, Hội thao Phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá chất lượng huấn luyện mà còn hướng tới nâng cao năng lực ứng phó các tình huống thảm họa, sự cố trong thực tiễn.

Theo Binh chủng Hóa học, hội thao năm nay được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ 19 đoàn đến từ các quân khu, quân chủng, binh chủng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tham gia hội thao có 380 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ - lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong toàn quân.

﻿ ﻿ Cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Hóa học luyện tập chuẩn bị cho hội thao.

Đại tá Trần Văn Chúng - Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học, cho biết hội thao gồm hai phần thi là nhận thức và thực hành. Phần thi nhận thức tập trung vào hình thức trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng thủ dân sự, tình trạng khẩn cấp, bảo vệ môi trường và công tác ứng phó sự cố, thảm họa.

Trong khi đó, phần thi thực hành gồm ba nội dung: đội ứng phó, khắc phục sự cố cháy, hóa chất độc; đội ứng phó, khắc phục sự cố phóng xạ, môi trường; bắn súng ngắn K54 đồng đội.

Điểm mới của hội thao năm nay là các nội dung thi được xây dựng theo hướng toàn diện, kết hợp đánh giá nhận thức pháp luật, năng lực chỉ huy, tổ chức hiệp đồng với khả năng thực hành xử trí các tình huống phòng thủ dân sự.

Các bài thi được thiết kế sát điều kiện thực tế, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng chuyên môn, khai thác hiệu quả trang bị kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ trong quá trình xử trí tình huống.

Qua đó, hội thao góp phần đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện cũng như khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Đoàn công tác Binh chủng Hóa học kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội thao Phòng thủ dân sự toàn quân 2026.

Dự kiến diễn ra trong tuần thứ nhất và tuần thứ hai của tháng 8 tại Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học), hội thao cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm, phục vụ. Với vai trò đơn vị đăng cai, Binh chủng Hóa học đã chủ động triển khai kế hoạch từ sớm, xây dựng phương án chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Theo Đại tá Trần Văn Chúng, hạng mục đòi hỏi nhiều công sức nhất là xây dựng và hoàn thiện hệ thống thao trường phục vụ các bài thi thực hành. Đây đều là những nội dung có tính đặc thù cao, vừa phải bám sát các tình huống phòng thủ dân sự trong thực tiễn, vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và trang bị trong quá trình tổ chức hội thao.

Song song với công tác chuẩn bị của đơn vị đăng cai, Đội hội thao của Binh chủng Hóa học cũng đã có nhiều ngày huấn luyện, luyện tập liên tục. Trên thao trường, các vận động viên được huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", kết hợp giữa nâng cao trình độ chuyên môn với rèn luyện thể lực, sức bền và khả năng chịu đựng cường độ cao.

Từng động tác, từng nội dung, từng vật cản đều được luyện tập kỹ lưỡng; các bài tập được tổ chức từ đơn giản đến phức tạp, từ cá nhân đến hiệp đồng tập thể nhằm đáp ứng yêu cầu xử trí các tình huống trên thao trường cũng như trong thực tiễn công tác phòng thủ dân sự.