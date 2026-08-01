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Pháp luật

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Bắt 35 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 500 tỷ đồng

Nguyễn Dũng

TPO - Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng hoạt động theo mô hình nhiều tầng nấc, sử dụng trang Bong88.com để tổ chức cá cược các trận đấu tại FIFA World Cup 2026 và nhiều giải bóng đá quốc tế khác, với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng, vừa bị Công an TP.HCM triệt xóa.

Clip các đối tượng liên quan đường dây tại cơ quan công an.

Ngày 1/8, Công an TPHCM cho biết, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng trong thời gian diễn ra các giải bóng đá, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương xác lập chuyên án, triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn hoạt động trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành.

Sau thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, làm rõ phương thức hoạt động và vai trò của các đối tượng trong đường dây.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên trang Bong88.com để tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược các trận đấu thuộc FIFA World Cup 2026 cùng nhiều giải bóng đá quốc tế khác. Việc cá cược được quy đổi từ điểm trên hệ thống sang tiền Việt Nam với tỷ lệ từ 10.000 đến 50.000 đồng mỗi điểm theo thỏa thuận giữa các đối tượng. Tiền thắng, thua được đối chiếu và thanh toán định kỳ hằng tuần thông qua chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt hoặc các hình thức thanh toán khác.

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Các đối tượng cầm đầu đường dây tại cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp gồm Super - Master - Agent - Member. Đối tượng giữ vai trò “Super” điều hành toàn bộ hệ thống, quản lý hạn mức điểm và phân quyền cho 4 tài khoản “Master”, gồm Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Tấn Đức và Huỳnh Minh Toàn.

Các “Master” tiếp tục cấp hạn mức cho các “Agent”, theo dõi hoạt động cá cược, tổng hợp kết quả và thanh toán. Nhóm “Agent” gồm Nguyễn Đình Công, Huỳnh Văn Thành, Vương Trùng Dương và Nguyễn Trí Thông, sau đó cấp tài khoản “Member” để người chơi trực tiếp tham gia cá cược.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ khoảng tháng 4/2026 đến khi bị triệt xóa, đường dây đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền giao dịch trên 500 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 bị can, trong đó có 4 đối tượng giữ vai trò “Master” và 4 đối tượng giữ vai trò “Agent”, để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét đối tượng giữ vai trò “Super” cùng các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
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