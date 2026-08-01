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Pháp luật

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Xe ô tô chở 7.400 bao thuốc lá lậu bị bỏ lại trên đường

Cảnh Kỳ

TPO - Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, tài xế đã bỏ lại ô tô con chở 7.400 bao thuốc lá nhập lậu trên đường.

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Long cho biết, phát hiện một xe ô tô con đang đậu trên đường thuộc xã Tân Thành Bình (Vĩnh Long), có dấu hiệu vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu nên tiếp cận kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, tài xế ô tô bỏ lại xe cùng toàn bộ hàng hóa rồi rời hiện trường.

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Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật.

Đội QLTT cơ động đã phối hợp với Công an xã Tân Thành Bình và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe chở 7.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh chủ sở hữu, người điều khiển phương tiện để xử lý.

Cảnh Kỳ
#thuốc lá lậu #Vĩnh Long #bắt giữ #xử lý #buôn lậu #phòng Cảnh sát kinh tế

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