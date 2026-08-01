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Pháp luật

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Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật

Thanh Hà

TPO - Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Công an các xã, phường trên địa bàn Hà Nội tham gia đánh giá kết quả tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2026.

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Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện các nội dung đánh giá.

Ngày 1/8, tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Công an TP Hà Nội tổ chức đánh giá kết quả tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân gồm các đơn vị: Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Công an các xã, phường Hoàng Mai, Sơn Tây, Quang Minh và Mê Linh với 48 khối, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của Ban Tổ chức và toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Dù công tác chuyên môn hằng ngày rất áp lực, các đơn vị đã khắc phục khó khăn, tranh thủ từng giờ nghỉ trưa, ngày nghỉ cuối tuần để duy trì tập luyện nghiêm túc.

"Công tác rèn luyện điều lệnh phải được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện quy định của Công an thành phố về Quy tắc ứng xử trong lực lượng. Nhờ siết chặt kỷ cương và kiểm tra gắt gao từ Phòng Công tác chính trị, trong 7 tháng qua, tỷ lệ cán bộ chiến sĩ vi phạm quy tắc ứng xử, quy trình công tác đã giảm rõ rệt" - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

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Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu tại chương trình.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khi làm nhiệm vụ phải xả thân vào biển lửa, đối mặt với hiểm nguy để cứu người, cứu tài sản; Lực lượng CSGT phải cắm chốt phân luồng dưới thời tiết khắc nghiệt. Nếu không có thể lực sung mãn, không có bản lĩnh và sự thành thục về quân sự, võ thuật thì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Việc tập huấn, kiểm tra vì vậy tuyệt đối không làm theo kiểu hình thức, phong trào.

"Các tổ kiểm tra đánh giá khách quan, chính xác. Đối với cán bộ, chiến sĩ khi bước lên sàn kiểm tra phải thực hiện các động tác một cách dứt khoát, chuẩn xác, thể hiện rõ tinh thần kỷ cương. Những trường hợp chưa đạt yêu cầu phải kiên quyết tổ chức huấn luyện và kiểm tra lại" - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu.

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Buổi đánh giá là dịp kiểm tra thực chất kết quả tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật.

Ngay sau lễ khai mạc, dưới sự điều hành của Ban Tổ chức và sự giám sát chặt chẽ từ Tổ kiểm tra (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị), hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện các nội dung đánh giá gồm: Duyệt đội ngũ, diễu hành qua lễ đài; điều lệnh đội ngũ từng người tay không; các bài võ thuật Công an nhân dân và thực hành các nghi lễ CAND theo quy định…

Buổi đánh giá là dịp kiểm tra thực chất kết quả tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2026; đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng thực hành điều lệnh, nghi lễ và các động tác võ thuật của cán bộ, chiến sĩ; qua đó kịp thời phát huy những ưu điểm, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, góp phần xây dựng lực lượng Công an TP Hà Nội thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Hà
#đào tạo và tập huấn nghiệp vụ công an #kiểm tra #đánh giá kết quả huấn luyện #nâng cao kỷ cương #kỷ luật công an #rèn luyện võ thuật và điều lệnh #phát huy tinh thần chiến đấu của lực lượng

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