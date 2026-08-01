Phòng không Ukraine để lọt hơn 20 tên lửa đạn đạo Nga

TPO - Nga đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong đêm ngày 31/7, rạng sáng 1/8.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái tấn công. Trong đó bao gồm 185 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 35 tên lửa các loại (4 tên lửa chống hạm Zircon/Oniks, 27 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400, 2 tên lửa Kh-31 và 2 tên lửa dẫn đường trên không Kh-59/69).

Mục tiêu chính của cuộc tấn công là Kiev. Ngoài ra, Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkiv và Poltava cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

Tính đến 9h30 sáng 1/8, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 156 mục tiêu, trong đó bao gồm 154 UAV và 2 tên lửa (gồm 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400, 1 tên lửa không đối không dẫn đường Kh-59/69).

Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn ghi nhận 4 tên lửa chống hạm và 26 tên lửa đạn đạo cùng 23 UAV đánh trúng mục tiêu tại 21 địa điểm khác nhau. Mảnh vỡ từ các UAV bị bắn hạ cũng rơi xuống nhiều khu vực khác, 3 tên lửa còn lại không bắn trúng mục tiêu.

Ảnh minh hoạ.

Theo Tổng thống Zelensky, 27 trong số 35 tên lửa phóng vào Ukraine là tên lửa đạn đạo. Hệ thống phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được 1 trong số 27 tên lửa đạn đạo do thiếu tên lửa đánh chặn Patriot.

Ông kêu gọi các đối tác quốc tế đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống chống tên lửa đạn đạo để ngăn chặn các cuộc tấn công và hạn chế thương vong.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 1/8 cho biết, các lực lượng nước này đã nhắm vào một loạt các địa điểm quân sự và hậu cần trên khắp Crimea.

Tại Crimea, các cuộc tấn công đã nhắm vào một kho chứa gần Chornomorske được sử dụng để lưu trữ, chuẩn bị và bảo dưỡng các thiết bị không người lái được triển khai ở Biển Đen.

Lực lượng Ukraine cũng tấn công cầu đường sắt Syvash gần Chonhar, nối Crimea với vùng Kherson và một cây cầu đường sắt gần Vladyslavivka.

Bộ Tổng tham mưu lưu ý rằng cả hai cây cầu đều đóng vai trò là tuyến đường hậu cần quan trọng để vận chuyển nhân lực, vũ khí và vật tư giữa bán đảo và miền nam Ukraine.

Các cuộc tấn công bổ sung ở Crimea đã nhắm vào một đơn vị tình báo điện tử của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol và một căn cứ sửa chữa và phục hồi gần Pervomaiske.

Ngoài bán đảo, quân đội báo cáo đã tấn công một kho hậu cần và tiếp tế gần Podove ở vùng Kherson và một cơ sở lưu trữ máy bay không người lái gần Tokmak ở vùng Zaporizhzhia.