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Bàn giao những mái ấm đầu tiên cho đồng bào vùng lũ Lai Châu

Nguyễn Minh

TPO - Sau một tuần thi công khẩn trương, 7 căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư bản Sân Bay, xã Mường Than (Lai Châu) đã được hoàn thành, bàn giao cho các hộ dân bị mất nhà do mưa lũ.

Ngày 1/8, đoàn công tác Học viện Hậu cần do Trung tướng, GS.TS Phan Tùng Sơn - Giám đốc Học viện, dẫn đầu đã đến thăm, động viên, tặng quà nhân dân và các lực lượng tham gia xây dựng công trình khẩn cấp hỗ trợ nhân dân tái định cư sau mưa lũ tại bản Sân Bay thuộc xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

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7 căn nhà đầu tiên đã được hoàn thành, bàn giao cho các hộ dân bị mất nhà cửa do thiên tai.

Theo Học viện Hậu cần, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về huy động lực lượng tham gia xây dựng công trình khẩn cấp giúp nhân dân tái định cư sau trận lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Học viện đã chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng cán bộ, giảng viên, học viên tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Từ ngày 24/7 đến 31/7, 56 cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Quân khu 2 và địa phương tổ chức thi công, hoàn thành, bàn giao 7 căn nhà đầu tiên cho các hộ dân trong khu tái định cư bản Sân Bay.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu và địa phương, việc triển khai xây dựng khu tái định cư được tiến hành khẩn trương, đồng bộ; công tác bảo đảm lực lượng, vật tư, phương tiện và tổ chức thi công được thực hiện chặt chẽ, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tạo điều kiện để các hộ dân sớm ổn định nơi ở và cuộc sống.

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Lãnh đạo Học viện Hậu cần trao đổi với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ thi công tại bản Sân Bay, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Tại công trường, đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi các gia đình đang được bố trí tái định cư; động viên cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hậu cần và các lực lượng đang ngày đêm trực tiếp thi công.

Bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại của nhân dân xã Mường Than, Trung tướng Phan Tùng Sơn khẳng định việc xây dựng khu tái định cư là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo Trung tướng Phan Tùng Sơn, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân ổn định cuộc sống không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là trách nhiệm chính trị và truyền thống tốt đẹp của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, sinh viên, chiến sĩ Học viện Hậu cần.

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Lãnh đạo Học viện Hậu cần trao quà tặng 24 hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại khu tái định cư bản Sân Bay.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Chủ động đến với nhân dân, không chờ dân cần mới đến” cùng phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, khi đưa cán bộ, giảng viên, học viên đến với thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực chuyên môn, phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ và tinh thần phục vụ nhân dân.

Giám đốc Học viện Hậu cần chia sẻ, trong đoàn công tác lên Mường Than thực hiện nhiệm vụ lần này có nhiều học viên năm cuối chuyên ngành Doanh trại của Học viện. Mặc dù đang trong thời gian hoàn thiện đồ án tốt nghiệp, chuẩn bị kết thúc khóa học để nhận nhiệm vụ tại các đơn vị trong toàn quân, song các học viên đã sẵn sàng gác lại công việc học tập để lên đường giúp đồng bào mình.

Ghi nhận ý chí vượt khó cùng kết quả bước đầu trên công trường, Trung tướng Phan Tùng Sơn yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hậu cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức thi công đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn tuyệt đối; đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân trên địa bàn.

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Lãnh đạo Học viện Hậu cần tặng quà động viên Ban Chỉ huy công trường và các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu tái định cư.
Nguyễn Minh
#Học viện Hậu cần #Quân khu 2 #Lai Châu #Mường Than #khu tái định cư bản Sân Bay #vùng lũ Lai Châu #bàn giao nhà tái định cư #Trung tướng Phan Tùng Sơn #giúp dân sau thiên tai

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