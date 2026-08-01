Khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 'khủng' ở Hải Phòng

TPO - Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố 5 bị can trong đường dây "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" bằng hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 với gần 12.000 lượt cá cược, giá trị ước tính ban đầu khoảng 60 tỷ đồng.

5 bị can này gồm: Nguyễn Bá Chí, Vương Trường Giang, Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Quốc Anh và Hoàng Thanh Tân.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Nguyễn Bá Chí (SN 1993, ở xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng) cùng đồng phạm tiếp nhận tài khoản cá cược cấp tổng đại lý (Master “KWPxxx). Sau đó, Chí phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng trong đường dây quản lý, cung cấp cho người chơi tại nhiều địa phương.

Từ tài khoản cấp trên, các đối tượng phân chia thành 4 nhánh chính, mỗi nhánh tiếp tục quản lý nhiều tài khoản người chơi. Qua đó, hình thành mạng lưới tổ chức cá độ với sự tham gia của nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành: Hải Phòng, Hà Nội, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai...

5 bị can trong vụ án.

Trước khi diễn ra trận chung kết World Cup 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng triển khai 4 tổ công tác, đồng loạt thực hiện các biện pháp đấu tranh với các đối tượng tại nhiều tỉnh.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, từ ngày 30/5-17/7, các đối tượng trong đường dây thực hiện gần 12.000 lượt cá cược với tổng số tiền bước đầu xác định được khoảng 60 tỷ đồng.

Cũng theo cảnh sát, các đối tượng trong đường dây tổ chức hoạt động với thủ đoạn tinh vi, chia tài khoản cá độ thành nhiều cấp. Các đối tượng sử dụng triệt để phương tiện điện tử và không gian mạng trong quá trình hoạt động.

Các đối tượng liên lạc thông qua các nền tảng trực tuyến khác nhau nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, che giấu danh tính và thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động. Dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản, qua nhiều khâu trung gian nhằm che giấu dòng tiền và mối quan hệ giữa các đối tượng.

Ngoài 5 bị can nêu trên, một số đối tượng liên quan hiện đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục xác minh, truy tìm. Đồng thời, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan.