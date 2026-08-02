Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lạng Sơn khám sức khỏe miễn phí cho người dân từ tháng 8

Anh Trọng

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026. Kế hoạch triển khai bắt đầu từ tháng 8 trên toàn bộ xã, phường, cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Y tế và các đơn vị thực hiện phân ra 4 nhóm đối tượng để thực hiện khám bệnh miễn phí cho người dân. Theo đó, nhóm đầu tiên là người sử dụng ngân sách nhà nước, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, cận nghèo; người sống tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

photo-library-20251006135221-9fdc08e6-3027-4324-928f-33e0ba863c60-4-kham-benh-4932.jpg
Hoạt động khám chữa bệnh cho người dân tại Lạng Sơn.

Ba nhóm còn lại gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Với nhóm ưu tiên, tỉnh tổ chức khám theo lộ trình từ trẻ dưới 6 tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công đến hộ nghèo, cận nghèo và người dân vùng khó khăn.

Đối tượng là học sinh được kiểm tra sức khỏe đầu năm học 2026-2027. Các cơ quan, doanh nghiệp cũng phải hoàn thành khám định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tháng 8. Kinh phí của người lao động do đơn vị sử dụng lao động chi trả.

Hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người dân được UBND tỉnh Lạng Sơn có kế hoạch triển khai từ tháng 8, hoàn thành trước ngày 31/12. Kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng của từng người dân VNeID. Chủ tịch UBND xã, phường là người chịu trách nhiệm về tiến độ và tỷ lệ người dân được khám trên địa bàn mình phụ trách.

Chính sách khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 17/CT-TTg). Mục tiêu mỗi người dân được khám định kỳ hoặc sàng lọc ít nhất một lần mỗi năm và cấp sổ sức khỏe điện tử. Hiện các tỉnh thành trên cả nước đang triển khai, riêng thành phố Hà Nội là địa phương triển khai đầu tiên trong cả nước khi thực hiện chính sách từ ngày 1/7/2026.

Anh Trọng
#Hoạt động khám chữa bệnh cho người dân #Tỉnh Lạng Sơn #Sở Y tế Lạng Sơn #UBND tỉnh Lạng Sơn #Khám sức khỏe miễn phí cho người dân từ tháng 8

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe