Đầu tư 3 dự án điện gió hơn 9.300 tỷ ở Lạng Sơn

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án điện gió có tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2026.

Ba dự án điện gió sau khi được hoàn thành sẽ có tổng công suất 220 MW/h.

Dự án điện gió đầu tiên được chấp thuận chủ trương đầu tư là dự án Nhà máy điện gió Văn Lãng 1. Dự án này có công suất thiết kế 80 MW; tổng vốn đầu tư khoảng hơn 3.600 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 700 tỷ đồng, vốn vay tín dụng khoảng 2.900 tỷ đồng. Giai đoạn thực hiện dự án từ quý III/2026 đến quý III/2027.

Sản xuất điện gió tại khu vực miền núi. Ảnh Minh họa

Dự án điện gió thứ hai được UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận chủ trương đầu tư là dự án Nhà máy điện gió Lộc Bình 3. Dự án này có công suất thiết kế 60 MW. Tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, trong đó vốn góp nhà đầu tư hơn 547 tỷ đồng, vốn vay tín dụng 2.189 tỷ đồng. Dự án có tiến độ thi công xây dựng từ quý IV/2026 - quý IV/2027.

Dự án điện gió thứ ba được UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận chủ trương đầu tư là dự án Nhà máy điện gió Bình Gia. Dự án có công suất thiết kế 80MW, vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó góp của Nhà đầu tư hơn 610 tỷ đồng, vốn vay tín dụng hơn 2.440 tỷ đồng. Dự án có tiến độ thực hiện từ quý I/2027 đến quý II/2028.

Cả ba dự án nhà máy điện gió đều sử dụng công nghệ sản xuất điện gió, thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao. Các dự án này cũng được hưởng ưu đãi đầu tư thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi (năng lượng tái tạo) và thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.