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Thêm khu kinh tế và thương mại tự do, Hải Phòng tầm cỡ thế nào?

Nguyễn Hoàn

TPO - Chiều 30/7, UBND TP. Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế và khởi động Khu thương mại tự do với chủ đề “kiến tạo không gian tăng trưởng mới”.

Thêm 2 khu kinh tế ở Hải Phòng

Tại hội nghị, ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, quyết định 288 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng với quy mô 5.300 ha tại khu vực phía Tây.

Khu kinh tế chuyên biệt tập trung vào các ngành công nghiệp và dịch vụ có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, trong đó có trí tuệ nhân tạo, robot, dữ liệu lớn, hóa chất và các hoạt động nghiên cứu, phát triển.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao các quyết định cho Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng.

Tại quyết định 431 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050 làm cơ sở để triển khai xây dựng khu vực ven biển phía Nam trên diện tích khoảng 20.000 ha, hình thành các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ đến cảng biển và hệ thống logistics.

Khu kinh tế ven biển phía Nam được xác định là động lực tăng trưởng kinh tế chủ đạo của Hải Phòng, đồng thời là trung tâm kinh tế biển có vai trò hỗ trợ, kết nối với các khu kinh tế ven biển khác và tạo động lực phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng.

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Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng - công bố các quyết định.

Đây là khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và bền vững. Tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số, đô thị hiện đại, cảng biển và logistics.

Khu kinh tế ven biển phía Nam gồm 3 vùng không gian chính, với 6 phân khu. Trong đó, trọng tâm là Khu thương mại tự do có diện tích khoảng 2.923 ha tại một phần xã Chấn Hưng và xã Hùng Thắng.

Khu Thương mại tự do trong Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng được định hướng tổ chức các khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các mô hình chức năng khác. Ưu tiên các lĩnh vực nghiên cứu phát triển, bán dẫn, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hạ tầng số và logistics.

Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, các quyết định được công bố hôm nay là sự khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới; là lời mời hợp tác và cam kết hành động của Chính phủ Việt Nam, của TP. Hải Phòng với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị.

Trong giai đoạn mới, Hải Phòng sẽ có 3 không gian động lực chiến lược, với chức năng bổ sung, bổ trợ cho nhau, gồm: Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; Khu kinh tế ven biển phía Nam và Khu kinh tế chuyên biệt.

Ba khu kinh tế cùng với Khu thương mại tự do sẽ là đòn bẩy thể chế và nền tảng kết nối các khu kinh tế của thành phố thành một hệ sinh thái thống nhất.

Theo Phó Thủ tướng, nếu tổ chức tốt, các thiết chế này sẽ tạo ra một bản đồ phát triển mới cho Hải Phòng, kết nối từ phía Tây ra biển, từ sản xuất đến thương mại quốc tế, từ thu hút vốn đến tiếp nhận công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam. Trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Khu Thương mại tự do Hải Phòng #Khu kinh tế ven biển phía Nam #Khu kinh tế Hải Phòng

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