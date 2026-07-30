Nền kinh tế đang chuyển sang mô hình tích hợp hệ thống

TPO - Những lợi thế trước đây như lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên hay thu hút dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thiên về lắp ráp đã gần chạm tới giới hạn. Muốn bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu đủ mạnh để tạo niềm tin, nâng cao giá trị sản phẩm và gia tăng khả năng giữ lại lợi nhuận.

Ngày 30/7, Tại tọa đàm "Thương hiệu kiến tạo động lực tăng trưởng mới" do Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Công Thương TPHCM tổ chức, ông Phạm Phú Ngọc Trai - chuyên gia chiến lược thương hiệu, Chủ tịch PRO Việt Nam - khẳng định, thương hiệu chính là một trong những động lực quan trọng nhất của mô hình tăng trưởng mới.

Theo ông Trai, dù kinh tế toàn cầu dự báo tăng trưởng dưới 3%, châu Á vẫn là điểm sáng. Để nắm bắt cơ hội này, TPHCM và cộng đồng doanh nghiệp cần chuyển mạnh từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng giá trị.

Xây dựng thương hiệu vững mạnh là cách để doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Những lợi thế trước đây như lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên hay thu hút dự án FDI thiên về lắp ráp đã gần chạm tới giới hạn. Muốn bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp phải xây dựng thương hiệu đủ mạnh để tạo niềm tin, nâng cao giá trị sản phẩm và gia tăng khả năng giữ lại lợi nhuận.

Trong mô hình tăng trưởng dựa trên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất tổng hợp, thương hiệu không chỉ phản ánh hình ảnh doanh nghiệp mà còn là thước đo giá trị đóng góp của doanh nghiệp đối với nền kinh tế. Cạnh tranh về giá có thể bán được sản phẩm, nhưng với thương hiệu, doanh nghiệp mới đưa được toàn bộ giá trị ra thị trường - ông Trai nói.

Đồng quan điểm, ông Huỳnh Phước Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Kinh tế, Luật và Quản lý, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH - nhận định, nền kinh tế đang chuyển sang mô hình tích hợp hệ thống. Giá trị không còn đến đơn thuần từ việc sản xuất nhiều hơn, mà từ khả năng thiết kế lại toàn bộ chuỗi giá trị để giữ lại phần giá trị gia tăng lớn hơn.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp thay đổi tư duy toàn diện: Mở rộng không gian kinh tế ra toàn vùng, nâng cao năng lực hấp thụ các ngành công nghiệp mới, đầu tư mạnh cho nghiên cứu - phát triển, đổi mới sáng tạo và tái cấu trúc tổ chức.

Cùng với tọa đàm, Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Công Thương TPHCM cũng phát động Giải thưởng Thương hiệu Vàng TPHCM.