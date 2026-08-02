Hành trình triệt phá đường dây buôn lậu thủy sản 1.000 tỷ đồng xuyên biên giới

TPO - Sau nhiều tháng điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với C05 – Bộ Công an và các đơn vị, địa phương bóc gỡ đường dây buôn lậu, bảo kê buôn lậu thủy sản quy mô lớn, với tổng giá trị hàng hóa lên tới 1.000 tỷ đồng, hoạt động tinh vi trên địa bàn nhiều tỉnh, thành.

Từ chuyên án bắt giữ ông trùm buôn lậu vùng biên

Đầu năm 2025, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nhập lậu cua, cà ra, nầm lợn từ Trung Quốc về qua biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) rồi chuyển về Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Đánh giá đây là đường dây “buôn lậu” quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh thành, với phương thức tinh vi, Phòng Cảnh sát Kinh tế báo cáo Ban Giám đốc, đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) – Bộ Công an xác lập chuyên án.

Quá trình điều tra, ban chuyên án xác định Phạm Văn Tùng (ở Móng Cái) là đối tượng cầm đầu đường dây “buôn lậu”, “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).

Cơ quan điều tra truy xét các đối tượng trong đường dây buôn lậu.

Tại khu vực vùng biên, Tùng kết nối với các đầu mối bên Trung Quốc để thu gom thực phẩm (cua, cà ra, nầm lợn) trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Gom được hàng, Tùng kết hợp với Nguyễn Kim Oanh (ở Móng Cái, phụ trách bao biên) để tổ chức “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Giúp sức cho Tùng và Oanh còn có Nguyễn Xuân Mạnh, Đào Xuân Thịnh và khoảng 20 đối tượng khác đảm nhận công việc lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán… tổ chức đưa số lượng lớn thực phẩm trái phép qua biên giới.

Các đối tượng trong đường dây này chủ yếu hoạt động phạm tội trên không gian mạng, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội (WeChat, Viber, Zalo) để liên lạc, giao dịch.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ tang vật là các lô hàng trong đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới.

Đêm 18, rạng sáng 19/3/2026, ban chuyên án đồng loạt tổ chức lực lượng bắt giữ Tùng, Oanh và các đối tượng trong đường dây khi đang vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cơ quan điều tra thu giữ tại chỗ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, khoảng 30 tấn hàng trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng xác định, từ năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng do Phạm Văn Tùng cầm đầu đã thực hiện 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép 4.410 tấn cua, cà ra, nầm lợn, với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng.

Làm rõ đường dây 'kiểm dịch trên giấy' cho cá tầm, ba ba Trung Quốc

Mở rộng điều tra, ban chuyên án phát hiện đường dây buôn lậu này có liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH thủy hải sản Sỹ Hưng (Công ty Sỹ Hưng) do Nguyễn Thị Thư (SN 1976, ở phường Yên Sở, TP Hà Nội) làm Giám đốc.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Sỹ Hưng thường xuyên nhập khẩu số lượng lớn thủy sản từ Trung Quốc qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai để đưa đi tiêu thụ khắp các tỉnh thành trong nước.

Sau khi nhập thủy hải sản như: cá tầm, ba ba, cá chép, cá quả… về cửa khẩu, Công ty Sỹ Hưng vận chuyển hàng về tập kết tại các bể chứa trong kho của công ty ở phường Lĩnh Nam (Hà Nội).

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Thư.

Theo quy định, thủy sản sau khi nhập về phải cách ly từ 1-3 ngày để làm các thủ tục kiểm dịch. Trong thời gian này, lực lượng kiểm dịch sẽ kiểm tra số lượng, tình trạng thủy sản (sống, chết, nhiễm bệnh…), nếu đảm bảo mới cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trước khi thông quan.

Để nhanh chóng đưa được hàng đi tiêu thụ, Nguyễn Thị Thư – Giám đốc Công ty Sỹ Hưng và cấp dưới đã nhiều lần “hối lộ” tổng số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng cho một số cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I (Cục Chăn nuôi và Thú y, thuộc Bộ NN&MT) nhằm giảm quy trình kiểm tra.

Nhóm cán bộ thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I đã không trực tiếp xuống kiểm tra hoặc giảm số lần kiểm tra, cho doanh nghiệp ký sẵn biên bản để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Từ đó, tạo điều kiện để các lô hàng thủy sản của Công ty Sỹ Hưng được mang đi tiêu thụ ngay ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Ban chuyên án cũng xác định, Nguyễn Thị Thư đã huy động nhiều thành viên trong gia đình: chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu… tham gia điều hành hoạt động các công ty con trong đường dây.

Các đối tượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ, che giấu doanh thu nhằm trốn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Thư cầm đầu, thu giữ 13 ô tô, khoảng 16 tấn hàng hóa, nhiều con dấu, tài liệu liên quan. Qua đó, xác định, từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, tổng số hàng hóa trong đường dây có giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng.

Hàng chục con dấu liên quan các doanh nghiệp "ma" do nhóm bị can Nguyễn Thị Thư thành lập.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội. Trong đó, Nguyễn Thị Thư bị khởi tố 3 tội: “Buôn lậu”; “In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ” và “Đưa hối lộ”.

Đáng chú ý, bị can Lưu Văn Ba – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I và 5 cán bộ dưới quyền bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã tích cực phối hợp với C05 – Bộ Công an và các đơn vị, địa phương mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các tổ chức, cá nhân liên quan.