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Thế giới

Mỹ cảnh báo công dân cân nhắc rời Trung Đông giữa tình hình leo thang

Bình Giang

TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo các công dân nước này ở Trung Đông nên “cân nhắc rời đi, hoặc chuẩn bị sẵn sàng rời đi nếu tình hình leo thang”, trong bối cảnh Washington đang cân nhắc triển khai đợt tấn công mới vào Iran.

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Một khu vực của Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Ngày 1/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra các cảnh báo an ninh mới cho công dân Mỹ ở 10 quốc gia trong khu vực, yêu cầu họ hết sức thận trọng do căng thẳng leo thang với Iran.

Cảnh báo áp dụng với các nước gồm: Bahrain, Israel, Iraq, Jordan, Kuwait, Li-băng, Oman, Qatar, Ả-rập Xê-út và UAE, kêu gọi công dân Mỹ chuẩn bị cho khả năng hủy chuyến bay, đóng cửa không phận tạm thời và các gián đoạn đi lại khác.

Người Mỹ có kế hoạch du lịch đến Trung Đông được khuyến cáo nghiêm túc xem xét lại.

Theo hai quan chức Mỹ nắm được tình hình, Mỹ đang lên kế hoạch triển khai đợt tấn công mới vào Iran trong cuối tuần này, khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến.

Chưa rõ phạm vi của đợt tấn công mới và các mục tiêu tiềm năng mà Mỹ sẽ nhắm tới. Hai quan chức trên cho biết kế hoạch tấn công cũng có thể bị hủy bỏ.

Phát biểu tại cuộc họp nội các sáng 31/7, Tổng thống Trump nói về khả năng nối lại các cuộc tấn công dữ dội. Ông cũng thể hiện tức giận với những nỗ lực ngoại giao không hiệu quả.

“Chúng ta sẽ tấn công họ rất mạnh. Đến lúc nào đó, họ sẽ nói, ‘Chúng tôi không thể chịu đựng thêm nữa’”, ông Trump nói.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã chuẩn bị các phương án và sẵn sàng lực lượng để mở rộng chiến tranh, bao gồm đợt oanh tạc dữ dội kéo dài 2 tuần vào các địa điểm phóng tên lửa của Iran.

Các quan chức Mỹ cho biết nước này cũng có kế hoạch nhắm vào cơ sở năng lượng và hạt nhân của Iran, bao gồm núi Pickaxe ở phía nam thủ đô Tehran.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết lãnh đạo nước này muốn tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran nhằm gây thêm áp lực kinh tế lên Tehran.

“Chúng tôi rất muốn tấn công các mục tiêu năng lượng của Iran, nhưng Mỹ chưa chấp thuận”, ông Israel Katz nói.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ tham gia vào đợt tấn công của Mỹ.

Khi được hỏi về thông tin rằng, Tổng thống Trump đã ra lệnh tiến hành đợt tấn công mới trong cuối tuần này, Nhà Trắng cho biết tổng thống sẽ không “đứng nhìn”.

“Iran sẽ tiếp tục phải trả giá cho đến khi họ ngồi vào bàn đàm phán theo cách mà Tổng thống Trump cho là có ý nghĩa”, Thư ký báo chí Karoline Leavitt nói trong một tuyên bố.

Tehran cũng đe dọa sẽ tiếp tục tấn công các quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ.

Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra ở nhiều nơi trong khu vực.

Ngày 1/8, quân đội Kuwait cho biết lực lượng của họ đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Iran nhằm vào các cơ sở trọng yếu, bao gồm công trình của chính phủ ở miền bắc đất nước.

Cùng ngày, Hải quân Anh cho biết 1 tàu chở dầu đã bị trúng đạn và 1 vụ nổ khác xảy ra gần con tàu ở eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển Oman. Tổ chức Thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết, vật thể lạ đã bắn trúng tàu ngày 31/7, gây hư hại cho phòng máy của tàu.

Trong khi đó, Israel thực hiện các cuộc tấn công dữ dội vào miền trung và bắc Dải Gaza trong đêm 31/7 và ngày 1/8, sau khi Hamas xác nhận sẽ giải giáp vũ khí để chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza.

Lực lượng Houthi ở Yemen vừa ép 8 tàu ​​của Ả-rập Xê-út phải chuyển hướng khỏi eo biển Bab el-Mandeb, sau khi lực lượng này tuyên bố phong toả hoạt động vận tải biển của Ả-rập Xê-út ở vùng biển này.

Bình Giang
Theo CNN, AP
#Trung Đông #Chiến sự Trung Đông #Chiến tranh Mỹ - Iran #Dải Gaza #Israel

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