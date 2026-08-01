Vì sao tàu cá tại Huế nằm bờ hàng loạt?

TPO - Dù đang mùa cao điểm khai thác biển, nhiều tàu cá tại phường Thuận An (TP. Huế) vẫn phải neo đậu tại bến do chưa đáp ứng điều kiện đăng kiểm. Không chỉ sinh kế ngư dân bị ảnh hưởng, nhiều tài sản giá trị lớn cũng rơi vào cảnh “đắp chiếu”, xuống cấp, giảm giá trị kinh tế.

Trong những ngày cao điểm mùa biển, khu neo đậu tàu cá An Dương (phường Thuận An) lại xuất hiện cảnh hàng chục phương tiện nằm bờ kéo dài.

Theo UBND phường Thuận An, toàn địa phương hiện có 45 tàu cá hết hạn đăng kiểm hoặc chưa đủ điều kiện hoàn tất các thủ tục pháp lý để được phép tái hoạt động trên biển.

Hàng chục tàu cá tại phường Thuận An (Huế) phải nằm bến dài ngày do chưa đủ điều kiện đăng kiểm để ra khơi.

Hệ lụy không chỉ dừng ở việc tàu không thể ra khơi. Nhiều chủ tàu đang phải gánh chịu áp lực kinh tế lớn, khi phương tiện trị giá từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng bị bỏ không trong thời gian dài. Cùng với đó, hàng chục lao động nghề biển mất việc hoặc phải chuyển sang các công việc thời vụ với thu nhập bấp bênh.

Ông Ngô Đức Cư (chủ tàu cá tại phường Thuận An) cho biết, tàu của gia đình đã phải nằm bờ từ cuối năm 2025 đến nay, dù nhiều lần sửa chữa, bổ sung hồ sơ để phục vụ đăng kiểm. Việc tàu ngừng hoạt động kéo dài khiến phương tiện xuống cấp, trong khi các lao động đi biển phải tìm kế sinh nhai khác.

Nhiều phương tiện trị giá hàng tỷ đồng nằm bờ nhiều tháng, đối mặt nguy cơ xuống cấp, hư hỏng.

Tương tự, nhiều ngư dân tại Thuận An phản ánh tàu cá của gia đình họ đã hơn một năm không thể ra khơi. Không chỉ mất nguồn thu, các chủ tàu còn lo ngại nguy cơ hư hỏng máy móc, hệ thống điện và mất an toàn khi phương tiện neo đậu lâu ngày dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân khiến nhiều tàu cá chưa thể hoạt động không chỉ do thiếu đơn vị đăng kiểm tại địa phương. Tại TP. Huế hiện không còn cơ quan đăng kiểm tàu cá, nên ngư dân phải liên hệ các đơn vị từ Đà Nẵng, Quảng Trị, Khánh Hòa hoặc Đắk Lắk để thực hiện kiểm định, làm phát sinh chi phí và kéo dài thời gian hoàn thiện thủ tục.

Tàu cá “đắp chiếu” giữa mùa khai thác biển, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của ngư dân.

Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất nằm ở các điều kiện kỹ thuật. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Nhất - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP. Huế cho biết, nhiều tàu được cải hoán từ nhiều năm trước nhưng sử dụng máy không có hồ sơ nguồn gốc, hoặc thay đổi kết cấu không đúng quy định. Đây là những tồn tại khiến phương tiện không đủ điều kiện đăng kiểm theo quy định hiện hành.

Không thể xuất bến, nhiều chủ tàu tại Huế vẫn phải gánh chi phí bảo dưỡng và duy trì phương tiện.

Để được cấp chứng nhận đăng kiểm, chủ tàu phải khắc phục các tồn tại kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các hạng mục cải hoán cần thiết. Tuy nhiên, chi phí cho việc này có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của nhiều hộ dân trong bối cảnh tàu đã nằm bờ nhiều tháng, không phát sinh nguồn thu.

Thông tin từ UBND phường Thuận An cho thấy, trong số 45 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, phần lớn đang được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục kỹ thuật để đăng kiểm trở lại. Một số trường hợp được hướng dẫn giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề để nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND TP. Huế, do không còn đáp ứng yêu cầu hoạt động, một số phương tiện đã bị ngân hàng thu hồi, và có trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hàng chục tàu cá tại Thuận An chưa biết khi nào mới trở lại ngư trường.

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận An, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, phân loại từng trường hợp để tháo gỡ khó khăn. Một số tàu đủ điều kiện đã hoàn tất thủ tục và sẽ quay trở lại hoạt động, nhưng vẫn còn nhiều phương tiện cần tiếp tục khắc phục các tồn tại về kỹ thuật và pháp lý.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản TP. Huế cho biết, sẽ tiếp tục hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ, kết nối các đơn vị đăng kiểm để hỗ trợ ngư dân, đồng thời tư vấn giải bản hoặc chuyển đổi nghề đối với những phương tiện không còn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tàu cá nằm bến dài ngày, trong khi nhiều lao động nghề biển tại Huế phải chuyển sang công việc tạm thời để mưu sinh.

Trong khi chờ các vướng mắc được tháo gỡ, hàng chục tàu cá vẫn phải neo đậu tại bến, kéo theo nguy cơ xuống cấp phương tiện đánh bắt, lãng phí tài sản và ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều gia đình ngư dân ven biển TP. Huế.

Điều người dân mong mỏi nhất hiện nay là cần có lộ trình, hướng dẫn cụ thể từ cơ quan chức năng để sớm hoàn thiện các điều kiện cần thiết, sớm đưa tàu trở lại ngư trường.