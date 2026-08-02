Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Rơi máy bay ở khu du lịch nổi tiếng Peru, không ai sống sót

Minh Hạnh

TPO - Một chiếc máy bay du lịch nhỏ đã gặp nạn khi đang bay gần khu di tích khảo cổ Đường kẻ Nazca ở miền nam Peru, khiến 13 người thiệt mạng.

Theo báo cáo của cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra lúc 12h55 ngày 1/8 (giờ địa phương), khi chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay ngắm cảnh và chuẩn bị bắt đầu hành trình trở về.

Máy bay đã rơi xuống khu vực Pueblo Viejo, cách thành phố Nazca khoảng 6 km và cách khu di tích Đường kẻ Nazca khoảng 12 km.

Bộ Thương mại và Du lịch Peru cho biết, chiếc máy bay chở 11 du khách nước ngoài và hai thành viên phi hành đoàn.

Sau khi rơi, máy bay bốc cháy, khiến mọi hoạt động cứu hộ trở nên bất khả thi. Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát thành phố đã được điều động để dập lửa và tiến hành các nỗ lực cứu hộ ban đầu.

Theo chính quyền địa phương, chiếc máy bay nhỏ thuộc sở hữu của hãng hàng không nội địa Peru Aerodiana. Công ty này không đưa ra bình luận nào.

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định và chính quyền địa phương cho biết sẽ điều tra.

qk6zgz3ocpzhrbaypr8bpf-1600-80jpg.jpg
Hình vẽ nổi tiếng tại khu di tích Đường Nazca. (Ảnh: Shutterstock)

Đường kẻ Nazca là một trong những điểm du lịch chính của Peru, thu hút khoảng 100.000 du khách mỗi năm. Du khách thường chiêm ngưỡng thắng cảnh từ những chiếc máy bay nhỏ bay qua khu vực này.

Các chuyến bay trên khu vực Đường kẻ Nazca khởi hành từ Sân bay Maria Reiche gần đó đã bị tạm dừng hôm 31/7 do gió mạnh vượt quá 40 km/h, làm bụi bay mù mịt và giảm tầm nhìn.

Theo truyền thông địa phương, gió mạnh đã buộc một chiếc máy bay nhỏ chở hai du khách người Peru và một chiếc máy bay khác chở sáu du khách nước ngoài phải chuyển hướng đến Sân bay Marcona.

Minh Hạnh
Reuters
#rơi máy bay #Peru #Đường kẻ Nazca #khách du lịch #Sân bay Marcona #tai nạn máy bay #phi hành đoàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe