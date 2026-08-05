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Sức khỏe

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3 người trong gia đình suýt chết vì xông hơi bằng bồ kết

Tiền Lê

TPO - Anh L.X.D. (Gia Lai) quyết định xông hơi bằng quả bồ kết cho con gái 10 ngày tuổi dẫn tới ngạt khí. May mắn mẹ anh D. tới phát hiện, hô hoán người dân xung quanh tới hỗ trợ, đưa đi cấp cứu.

Ngày 5/8, Trung tâm Y tế Đức Cơ, tỉnh Gia Lai xác nhận, có 3 nạn nhân nhập viện tình trạng lờ đờ, khó thở do xông hơi bằng bồ kết trong căn nhà đóng kín ở xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai).

Trong đó, một trong 3 nạn nhân là bé sơ sinh gái mới 10 ngày tuổi là con của vợ chồng anh L.X.D. (SN 2001, trú làng Ia Nhú, xã Ia Nan).

Chiều 4/8, gia đình anh D. quyết định xông hơi cho bé gái bằng trái bồ kết. Thời điểm xông hơi bằng hình thức này, căn nhà đóng kín cửa và bật điều hòa.

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Trung tâm Y tế Đức Cơ, nơi 3 nạn nhân được điều trị.

Đến 17h cùng ngày, bà N.T.H. (SN 1972, mẹ của anh D.) kiểm tra, phát hiện thấy trong nhà nhiều khói nên đã vào căn phòng của anh D. kiểm tra thì bất ngờ phát hiện 2 vợ chồng anh D. cùng đứa trẻ đang lờ đờ, khó thở. Thấy vậy, bà H. hô hoán người dân xung quanh tới trợ giúp đưa gia đình anh D. tới Trung tâm Y tế Đức Cơ cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, cả 3 nạn nhân đã ổn định sức khỏe.

Trung tâm Y tế Đức Cơ khuyến cáo, việc xông hơi cho trẻ sơ sinh bằng các phương pháp dân gian có một số tác dụng cho sức khỏe nhưng phải đảm bảo ở nơi thông thoáng, khi có biểu hiện ngạt khí cần đưa ngay nạn nhân ra khỏi phòng xông, nới rộng quần áo, đặt ở nơi thoáng khí và đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Tiền Lê
#xông hơi bồ kết #Gia Lai #trẻ sơ sinh #ngộ độc khí #sức khỏe #cảnh báo #Trung tâm Y tế Đức Cơ #khó thở #cứu nạn

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