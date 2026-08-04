Đừng chủ quan với chảy máu cam, lồi mắt: Khối u hiếm có thể cướp thị lực

TPO - Lồi mắt, chảy máu mũi tái diễn, ngạt mũi hay tê bì vùng mặt không chỉ là những triệu chứng thông thường mà có thể là dấu hiệu của khối u nguy hiểm vùng mũi xoang. Các chuyên gia cảnh báo việc chậm trễ thăm khám có thể khiến khối u xâm lấn ổ mắt, động mạch cảnh và nền sọ, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, bệnh nhi nam (14 tuổi, Hải Phòng) bắt đầu có biểu hiện lồi mắt từ khoảng tháng 11-12/2025. Gia đình cho rằng đây chỉ là dấu hiệu của tật khúc xạ nên không đưa trẻ đi khám.

Đến tháng 3-4/2026, bệnh nhi xuất hiện thêm các đợt chảy máu cam. Ban đầu lượng máu ít nên gia đình nghĩ do thời tiết nắng nóng hoặc áp lực ôn thi vào lớp 10. Tuy nhiên, tình trạng chảy máu ngày càng nhiều. Khi đến cơ sở y tế kiểm tra, các bác sĩ phát hiện khối u vùng mũi xoang. Do đang trong giai đoạn ôn thi, gia đình xin trì hoãn điều trị.

Các bác sĩ phẫu thuật khối u cho bệnh nhi.

Trong thời gian chờ đợi, khối u tiếp tục phát triển nhanh, chèn ép khiến mắt trái lồi rõ, buộc bệnh nhi phải chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương để phẫu thuật.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi có hàng loạt triệu chứng như lồi mắt, nhìn đôi, ngạt mũi, chảy máu mũi và tê bì vùng mặt.

Kết quả thăm khám xác định bệnh nhi mắc khối u tế bào khổng lồ vùng mũi xoang - một bệnh lý rất hiếm gặp ở vùng đầu, mặt, cổ với tỷ lệ chỉ dưới 2%. Mặc dù phần lớn là u lành tính, loại u này có khả năng xâm lấn tại chỗ rất mạnh.

Do phát hiện muộn, khối u đã phát triển với kích thước lớn, chèn ép trực tiếp vào ổ mắt, đồng thời lan đến vùng động mạch cảnh và xoang hang - những cấu trúc đặc biệt quan trọng của nền sọ. Theo các bác sĩ, nếu không được can thiệp kịp thời, khối u có thể gây tổn thương dây thần kinh thị giác dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn hoặc gây tổn thương động mạch cảnh, đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ cho biết, phẫu thuật gần như là lựa chọn điều trị tối ưu bởi loại u này hầu như không đáp ứng với hóa trị hay xạ trị. Tuy nhiên, đây là ca mổ nhiều thách thức do khối u xâm lấn vào các vị trí đặc biệt nhạy cảm như ổ mắt, nền sọ và khu vực động mạch cảnh. Chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình bóc tách cũng có thể để lại hậu quả nặng nề.

Trong những trường hợp khối u quá lớn, không thể cắt bỏ hoàn toàn, nguy cơ tái phát sau mổ có thể dao động từ 20-50%.

Sau một tuần phẫu thuật, khối u đã được xử lý, giải phóng tình trạng chèn ép, giúp phục hồi chức năng mắt cho bệnh nhi. Đường mổ hiện khô, liền tốt, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, sinh hoạt bình thường trở lại.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên xem nhẹ những biểu hiện như ngạt mũi kéo dài, chảy máu mũi tái diễn, tê bì vùng mặt hoặc lồi mắt. Đây có thể là dấu hiệu của những bệnh lý nguy hiểm vùng mũi xoang. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện tổn thương khi khối u còn nhỏ, tăng khả năng điều trị triệt để và giảm nguy cơ biến chứng ảnh hưởng đến thị lực cũng như tính mạng.