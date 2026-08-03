Hoạt hình Wolfoo của Việt Nam thua kiện, bị yêu cầu gỡ toàn bộ video

TPO - Tòa án cấp cao tại London đã ra lệnh gỡ toàn bộ video hoạt hình "Wolfoo" của Việt Nam khỏi các nền tảng trực tuyến sau khi kết luận loạt video vi phạm bản quyền âm thanh của "Peppa Pig".

Tập đoàn giải trí Hasbro (Mỹ), đơn vị sở hữu bản quyền hoạt hình Peppa Pig - đã khởi kiện SConnect - công ty Việt Nam sản xuất Wolfoo với cáo buộc vi phạm bản quyền.

Vụ kiện tập trung vào việc các đoạn âm thanh ngắn từ Peppa Pig, bao gồm những tiếng reo hò quen thuộc như "Hooray!" (Hoan hô).

Đến cuối năm 2025, Wolfoo ra mắt gần 5.000 tập có độ dài 3-5 phút (bình quân mỗi tháng 25 tập mới).

Theo The Guardian, mới đây, Tòa án Tối cao London (Anh) ra phán quyết buộc công ty SConnect phải gỡ bỏ toàn bộ video thuộc chuỗi phim hoạt hình Wolfoo khỏi tất cả nền tảng trực tuyến trên toàn cầu. Thẩm phán yêu cầu các video Wolfoo phải được gỡ bỏ trước 16h ngày 3/8 (theo giờ Anh).

Phán quyết nêu rõ hành vi sao chép diễn ra tràn lan, trong thời gian dài và các bằng chứng về việc sao chép các đoạn âm thanh là hết sức thuyết phục. Ở phiên xét xử rút gọn, thẩm phán kết luận cả 92 video tiếng Anh được kiểm tra đều chứa các đoạn âm thanh sao chép từ Peppa Pig, và tỷ lệ này ở các video ngôn ngữ khác là 75%.

Phía SConnect cho rằng yêu cầu gỡ bỏ thì chỉ nên áp dụng đối với những video đã được đưa vào mẫu kiểm tra, thay vì toàn bộ nội dung. Công ty cũng phản đối việc phán quyết có hiệu lực tại Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu và toàn bộ 166 quốc gia thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), bao gồm cả Mỹ và Việt Nam, với lý do phạm vi áp dụng là quá rộng.

Tuy nhiên, thẩm phán khẳng định hành vi sao chép diễn ra trên diện rộng, mang tính hệ thống, đặc biệt đối với các video tiếng Anh của Wolfoo, nên việc yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ là phù hợp.

Vụ tranh chấp bản quyền diễn ra từ tháng 1/2022, khi Entertainment One UK Limited và Astley Baker Davies Limited - đơn vị sở hữu và phát triển thương hiệu Peppa Pig - khởi kiện SConnect tại Tòa án Cấp cao Anh và xứ Wales (High Court).

Cảnh trong phim Peppa Pig (trái) và Wolfoo.

Nguyên đơn cáo buộc Wolfoo sao chép hình ảnh, phong cách nghệ thuật và đặc biệt là các đoạn âm thanh đặc trưng của Peppa Pig trong ít nhất 91 video. Đơn vị này cũng cho rằng SConnect cố ý gây nhầm lẫn cho trẻ em từ 2-5 tuổi, nhóm khán giả chính của cả hai series, khiến người xem tin rằng Wolfoo có liên quan hoặc cùng nguồn gốc với Peppa Pig.

Năm 2026, Hasbro hoàn tất thương vụ mua lại Entertainment One và được ghi nhận là nguyên đơn thay thế trong hồ sơ vụ kiện.

Bộ phim hoạt hình tên Wolfoo về chú sói nhỏ ra mắt năm 2018, từng thu hút hàng trăm triệu lượt xem toàn cầu và được lồng tiếng ra nhiều ngôn ngữ. Nội dung chủ yếu lồng yếu tố giải trí và giáo dục để dạy trẻ tính kiên trì, dũng cảm. Tương tự Peppa Pig, bộ phim hướng tới nhóm khán giả là trẻ em từ 2-7 tuổi.