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Pháp luật

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Hải Phòng triệt xóa đường dây rửa tiền cờ bạc, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng

Nguyễn Hoàn

TPO - Tối 3/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây "Tổ chức đánh bạc", "Rửa tiền" quy mô đặc biệt lớn. Riêng số tiền phong tỏa tài khoản tại 36 ngân hàng lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng đồng loạt tổ chức lực lượng kiểm tra, khám xét, triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ trong khu đô thị ở Gia Lâm, Hà Nội.

Đồng thời, triệu tập đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 1997, ở Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong số các đối tượng, có Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc).

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín tại Việt Nam. Các đối tượng thuê người Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng với giá 5 triệu đồng/tháng.

Đồng thời thuê các căn hộ chung cư làm địa điểm hoạt động liên tục ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ các hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

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Đối tượng Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc) và Lê Trung Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

Trong đó, Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra. Sau khi nhận tiền, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối bán USDT (có giá trị tương đồng với đồng USD) trên nền tảng Telegram để mua lượng lớn tiền điện tử này rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra làm rõ Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, ở Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp, bán USDT cho Hiếu.

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Đối tượng Hoàng Hải Vân.

Đáng chú ý, Vân được xác định là một trong những đầu mối giao USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng này tổ chức một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng.

Mỗi ngày, Vân sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7–10 triệu USDT. Định kỳ hằng tuần, đối tượng hủy ví cũ, thay bằng ví mới nhằm xóa dấu vết.

Hệ thống này được các đối tượng vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

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Các bị can và tang vật tại cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó 9 đối tượng bị khởi tố về tội “Rửa tiền”, 17 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Cảnh sát đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng.

Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân liên quan. Đồng thời, tổ chức truy tìm, kê biên, phong tỏa, thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội mà có.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #tổ chức đánh bạc #rửa tiền #đường dây rửa tiền

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