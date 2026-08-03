Myanmar công bố hình ảnh hiếm hoi về bà Aung San Suu Kyi

TPO - Hôm nay, Chính phủ Myanmar cho biết cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi vừa gặp gỡ đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại thủ đô của nước này. Đây là hình ảnh công khai hiếm hoi của bà kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021.

Thông báo và hai bức ảnh được công bố cho thấy bà Suu Kyi bắt tay ông Arnaud de Baecque - đại diện của ICRC tại Myanmar, và gặp ông trong căn phòng ốp gỗ.

Hình ảnh bà Aung San Suu Kyi gặp đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.

Văn phòng Báo chí và thông tin Phủ Tổng thống - cơ quan công bố các bức ảnh, cho biết cuộc gặp được tổ chức vào sáng nay (3/8), nhưng không tiết lộ địa điểm cũng như nội dung thảo luận.

ICRC xác nhận đại diện của họ đã đến thăm bà Suu Kyi, theo các tiêu chuẩn và thủ tục của họ dành cho việc thăm những người bị tước đoạt tự do, và đã nói chuyện riêng với bà, nhưng cũng không cho biết nội dung thảo luận.

Tổ chức này cho biết họ tiếp tục hợp tác với tất cả các bên liên quan để duy trì và mở rộng quyền tiếp cận các địa điểm giam giữ ở Myanmar.

Hai bức ảnh khác cho thấy bà Suu Kyi đang cắt chiếc bánh sinh nhật màu hồng có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật dì Suu", gợi ý rằng ảnh có thể được chụp vào sinh nhật lần thứ 81 của bà hồi tháng 6.

Hình ảnh bà Aung San Suu Kyi cắt bánh sinh nhật.

Trong các bức ảnh, bà Suu Kyi trông thư thái và tươi tỉnh, không thể hiện dấu hiệu rõ ràng nào về sức khỏe yếu kém.

Ông Kim Aris - con trai út của bà đang sống ở London, nhiều lần kêu gọi chính quyền Myanmar cung cấp bằng chứng cho thấy mẹ ông vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Trong tuyên bố gửi tới AP, ông Aris hoan nghênh chuyến thăm của ICRC, nói rằng đây có thể là bước phát triển tích cực đầu tiên liên quan đến mẹ ông trong hơn 5 năm.

“Đây có thể là bước đầu tiên, nhưng không được là bước cuối cùng”, ông Aris nói.

Ông Aris cảm ơn các chính phủ, cộng đồng quốc tế và những người ủng hộ đã sát cánh cùng gia đình ông và ủng hộ chiến dịch tìm kiếm bằng chứng về sức khỏe của mẹ ông, đồng thời nhấn mạnh rằng ông vẫn chưa nhận được xác nhận độc lập về tình trạng của bà.

Ông Aris hy vọng chuyến thăm sẽ dẫn đến việc gia đình được tiếp xúc trực tiếp và cuối cùng bà được trả tự do.

Bà Suu Kyi bị bắt giữ vào ngày 1/2/2021, khi quân đội lật đổ chính phủ do bà bầu ra. Bà không xuất hiện trước công chúng kể từ đó, và bức ảnh chính thức cuối cùng được công bố về bà là vào tháng 4, khi bà được chuyển từ nhà tù sang quản thúc tại gia và được giảm án trong đợt ân xá tù nhân vào dịp lễ Phật giáo.