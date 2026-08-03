Hy Lạp: Hai trực thăng va chạm khi tham gia chữa cháy rừng

TPO - Hai trực thăng chữa cháy đã va chạm khi đang tham gia dập tắt các đám cháy rừng ở phía tây Athens (Hy Lạp) ngày 2/8. Một chiến dịch tìm kiếm các thành viên phi hành đoàn đã được tiến hành.

Đoạn video được đăng tải trên trang Facebook Forecast Weather Greece dường như cho thấy hai trực thăng tiếp cận nhau ở độ cao thấp, trước khi cánh quạt của trực thăng phía dưới va quệt vào phần bụng của trực thăng phía trên, và rơi xuống bốc cháy. Chiếc trực thăng phía trên sau đó đã xả hết nước và bay đi.

(Nguồn: Facebook)

Phi hành đoàn của một chiếc trực thăng đã được tìm thấy trong tình trạng an toàn. Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ phi công phi hành đoàn thứ hai đang được triển khai.

Lực lượng cứu hỏa khống chế đám cháy rừng ở các khu vực của Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

Châu Âu đang bị tàn phá bởi các vụ cháy rừng trong mùa hè này sau thời kỳ nắng nóng kỷ lục kéo dài.

Các đám cháy ở Pháp và Tây Ban Nha đã có dấu hiệu giảm bớt vào cuối tuần, nhưng một số vụ cháy rừng đã bùng phát ở Hy Lạp.

Những cơn gió mạnh đã thổi bùng đám cháy quanh Porto Germeno trên Vịnh Corinth, cách Athens 60 km về phía tây bắc. Đám cháy đã vượt qua một ngọn núi ở phía nam, lan đến khu định cư Veniza và một trường bắn quân sự, kích hoạt các vật liệu nổ.

Lực lượng cứu hỏa tập trung nỗ lực ngăn chặn ngọn lửa lan về phía thị trấn ven biển Megara, nơi có dân số khoảng 30.000 người.

“Có những lúc, sức mạnh của thiên nhiên và điều kiện thời tiết vượt quá mọi kế hoạch và khả năng của con người”, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nói.

Cảnh tan hoang sau cháy rừng ở Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Hy Lạp đã ban hành cảnh báo khẩn cấp về việc sơ tán một số khu dân cư ở phía tây Attica, bao gồm một khu công nghiệp gần Megara.

Tại làng Agios Konstantinos, người dân đang cố gắng hết sức để ngăn chặn sự lan rộng của đám cháy. “Đám cháy đã bùng phát từ đêm qua, chắc chắn là họ không thể cử lực lượng đến khắp mọi nơi. Chúng tôi, với tư cách là cư dân, đang làm mọi thứ có thể”, ông Tasos Tzempelikos (61 tuổi) - cùng con trai đang tưới nước dập lửa - cho biết.

Tại Pháp, đám cháy rừng ở các tỉnh Gironde và Var đã có dấu hiệu giảm bớt. Chính quyền báo cáo chỉ có những đám cháy nhỏ bùng phát ở khu vực Gironde phía tây nam.

Ở miền trung Tây Ban Nha, các vụ cháy rừng tàn phá hàng chục nghìn hecta trong tuần qua phần lớn đã được kiểm soát, mặc dù lính cứu hỏa vẫn đang xử lý các đám cháy bùng phát trở lại ở một số khu vực.

Các quốc gia châu Âu khác đang phải vật lộn với hạn hán và mực nước giảm mạnh ở các con sông lớn, bao gồm sông Rhine và sông Danube.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết hôm 2/8, rằng Hungary đang đối mặt với những ngày đầy thách thức, khi việc sông Danube cạn kiệt buộc nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này phải ngừng hoạt động lần đầu tiên sau hơn bốn thập kỷ, trong khi một đợt nắng nóng mới đang đến gần.

Mực nước giảm do thiếu mưa cũng đã làm gián đoạn vận tải biển và du lịch ở Hungary.

Mực nước sông Danube đoạn qua Serbia đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1985, khiến sản lượng hằng ngày của nhà máy thủy điện lớn nhất nước này chỉ còn 20%, Bộ trưởng Năng lượng cho biết hôm 2/8.