14 năm không nói chuyện, Hương Tràm và Thu Minh có cái kết không ai ngờ

TPO - Concert "Phao Cứu Sinh" của Hương Tràm kín khán giả tại Cung Thể thao Điền kinh, Hà Nội, tối 1/8. Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, Hương Tràm giữ được giọng hát nội lực, gây sốt mạng xã hội khi tái ngộ Thu Minh sau 14 năm bị đồn "cạch mặt".