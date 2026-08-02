14 năm không nói chuyện, Hương Tràm và Thu Minh có cái kết không ai ngờ

TPO - Concert "Phao Cứu Sinh" của Hương Tràm kín khán giả tại Cung Thể thao Điền kinh, Hà Nội, tối 1/8. Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, Hương Tràm giữ được giọng hát nội lực, gây sốt mạng xã hội khi tái ngộ Thu Minh sau 14 năm bị đồn "cạch mặt".
Chương trình được xây dựng gồm bốn chương là Trở về, Đối diện, Buông và Trở lại. Ngay từ khi mở màn, giọng ca xứ Nghệ đã khuấy động sân khấu bằng những bản hit đình đám Em gái mưa, Duyên, Ngốc mình lỡ theo phong cách rock.
Hương Tràm thể hiện kỹ năng hát, nhảy ngay từ những sân khấu mở màn. Việc làm mới những bản ballad vốn làm nên tên tuổi của cô cũng cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh "Em gái mưa" ngày nào.
Vùng tối được đẩy sâu hơn trong Đợi, Vạn vật như muốn ta bên nhau với 52Hz. Màn kết hợp cảm xúc nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.
Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện ở nửa sau của chương ba với Sau lời từ khước, Nước ngoài, Từ đó, Có chàng trai viết lên cây. Riêng ca khúc Nước ngoài là sự liên hệ trực tiếp với quãng thời gian Hương Tràm sống tại Mỹ thông qua hình ảnh những người rời quê hương để học tập, lao động và tìm kiếm một đời sống khác
Đáp lại, Hương Tràm cho hay mọi ước mơ của cô thành sự thật trong một đêm diễn: "Chị là diva trong lòng em. Em rất biết ơn chị đã đến đây hôm nay. Em cảm ơn chị rất nhiều". Nữ ca sĩ cho biết dù trải qua nhiều thành công và cả những vấp ngã, Thu Minh vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần, lắng nghe và động viên cô trên suốt hành trình nghệ thuật.
Concert đầu tiên Hương Tràm được đầu tư mạnh về sân khấu, ánh sáng, âm thanh với bàn nâng, công nghệ 3D Mapping... Nữ ca sĩ giữ được năng lượng và giọng live khỏe xuyên suốt toàn bộ đêm diễn. Ngoài concert, Hương Tràm giới thiệu quỹ từ thiện Phao Cứu Sinh Foundation do cô thành lập và duy trì. Sau Hà Nội, Hương Tràm dự kiến tổ chức tổ chức thêm một đêm diễn tại TPHCM.