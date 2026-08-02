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Giải trí

14 năm không nói chuyện, Hương Tràm và Thu Minh có cái kết không ai ngờ

Hà Trang

TPO - Concert "Phao Cứu Sinh" của Hương Tràm kín khán giả tại Cung Thể thao Điền kinh, Hà Nội, tối 1/8. Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, Hương Tràm giữ được giọng hát nội lực, gây sốt mạng xã hội khi tái ngộ Thu Minh sau 14 năm bị đồn "cạch mặt".

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Tối 1/8, Hương Tràm thành công tổ chức concert lớn nhất trong sự nghiệp tại Cung Thể thao Điền kinh (Hà Nội). Phao Cứu Sinh concert kéo dài gần 3 tiếng rưỡi với nhiều bản hit của Hương Tràm, bên cạnh những màn kết hợp đặc sắc cùng các khách mời như Phan Mạnh Quỳnh, 52Hz, Lâm Bảo Ngọc, Phúc Du và đặc biệt là Thu Minh.
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Chương trình được xây dựng gồm bốn chương là Trở về, Đối diện, Buông và Trở lại. Ngay từ khi mở màn, giọng ca xứ Nghệ đã khuấy động sân khấu bằng những bản hit đình đám Em gái mưa, Duyên, Ngốc mình lỡ theo phong cách rock.
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Đến Em mong, Phúc Du xuất hiện, đưa chương đầu từ vùng hoài niệm sang tinh thần hiện đại, trẻ hơn và nhẹ hơn. Phần tương tác giữa hai nghệ sĩ tiếp tục được mở rộng thông qua Yêu anh đi em, mẹ anh bán bánh mì.
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Hương Tràm thể hiện kỹ năng hát, nhảy ngay từ những sân khấu mở màn. Việc làm mới những bản ballad vốn làm nên tên tuổi của cô cũng cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh "Em gái mưa" ngày nào.
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Ở chương Đối diện, Get out of your game mở màn bằng việc Hương Tràm xuất hiện ở tầng sân khấu phía dưới, tương tác với màn hình rồi tiến dần lên sân khấu hình chữ T. Trang phục của vũ công được phủ hoàn toàn bằng màu đen.
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Vùng tối được đẩy sâu hơn trong Đợi, Vạn vật như muốn ta bên nhau với 52Hz. Màn kết hợp cảm xúc nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.
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Lâm Bảo Ngọc là ca sĩ khách mời thứ ba trong đêm concert của Hương Tràm. Cả hai thể hiện nội lực khi song ca Golden - nhạc phim Kpop Demon Hunters làm nên lịch sử ở Oscar. Bộ đôi tiếp tục chinh phục hàng nghìn khán giả bằng những bản nhạc tình như Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, Tình yêu buông tha cho chúng ta.
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Hương Tràm dành sự trân trọng cho đồng nghiệp khi gọi Lâm Bảo Ngọc là "giọng ca bảo vật của Việt Nam". Cô nói cảm phục và có sự đồng cảm với Bảo Ngọc vì nhìn thấy hình ảnh của mình ngày xưa. Một thời điểm, cô trải qua cơn mất ngủ, nỗi bất an như Lâm Bảo Ngọc.
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Hai chương đầu nói về trở về và đối diện, chương ba đặt nữ ca sĩ vào quá trình buông bỏ. Hương Tràm với bộ tóc nối dài, đứng giữa không gian mang màu sắc rừng rậm và ánh sáng xanh nhạt để trình diễn mashup Ta còn thuộc về nhau, Cánh hoa tàn.
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Phần cao trào, nữ ca sĩ cắt bỏ mái tóc dài rối xù, xin phép khán giả đi chân trần biểu diễn. Ca sĩ chia sẻ muốn cảm nhận mọi thứ theo cách chân thật nhất. "Ai trong chúng ta cũng sẽ có những lúc chông chênh, mệt mỏi, muốn dừng lại để nghỉ ngơi. Điều đó không có gì đáng sợ cả. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ chính mình, thì sẽ luôn có cơ hội để bắt đầu lại...", Hương Tràm nói.
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Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện ở nửa sau của chương ba với Sau lời từ khước, Nước ngoài, Từ đó, Có chàng trai viết lên cây. Riêng ca khúc Nước ngoài là sự liên hệ trực tiếp với quãng thời gian Hương Tràm sống tại Mỹ thông qua hình ảnh những người rời quê hương để học tập, lao động và tìm kiếm một đời sống khác
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Ngại Ngùng mở ra chương cuối bằng bảng màu pastel và hiệu ứng hoa nở trên màn hình. Sau bài hát Anh, Thu Minh xuất hiện khiến hàng nghìn fan vỡ òa. Hai nghệ sĩ cùng hòa giọng trong mashup Yêu mình anh, Với em là mãi mãi. Màn hội ngộ sau 14 năm để lại nhiều cảm xúc, Thu Minh bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến học trò ngày càng trưởng thành và được khán giả yêu mến. "Cuộc sống luôn có vui buồn, thăng trầm, nhưng tất cả đều là hành trang để mỗi người trưởng thành hơn. Suốt từng ấy năm, chị chưa từng nhìn em khác đi - you are always my baby (Tạm dịch: Em vẫn luôn là em bé của chị - PV)", Thu Minh chia sẻ.
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Đáp lại, Hương Tràm cho hay mọi ước mơ của cô thành sự thật trong một đêm diễn: "Chị là diva trong lòng em. Em rất biết ơn chị đã đến đây hôm nay. Em cảm ơn chị rất nhiều". Nữ ca sĩ cho biết dù trải qua nhiều thành công và cả những vấp ngã, Thu Minh vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần, lắng nghe và động viên cô trên suốt hành trình nghệ thuật.
Khoảnh khắc Thu Minh và Hương Tràm đứng chung sân khấu sau 14 năm.
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Điểm nhấn văn hóa của chương cuối nằm ở Gái Nghệ, tiết mục có sự tham gia của NSND Tiến Dũng, bố Hương Tràm. Ca sĩ tiếp tục được đẩy lên bằng Say anh, Cho em gần anh thêm chút nữa khép lại đêm diễn.
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NSND Tiến Dũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã yêu thương, ủng hộ con gái.
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Concert đầu tiên Hương Tràm được đầu tư mạnh về sân khấu, ánh sáng, âm thanh với bàn nâng, công nghệ 3D Mapping... Nữ ca sĩ giữ được năng lượng và giọng live khỏe xuyên suốt toàn bộ đêm diễn. Ngoài concert, Hương Tràm giới thiệu quỹ từ thiện Phao Cứu Sinh Foundation do cô thành lập và duy trì. Sau Hà Nội, Hương Tràm dự kiến tổ chức tổ chức thêm một đêm diễn tại TPHCM.
Hà Trang
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