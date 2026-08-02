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Pháp luật

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Công an vào cuộc vụ nam sinh viên cố thủ trong nhà vệ sinh nữ, điện thoại có nhiều đoạn quay lén

Nguyễn Tiến

TPO - Một nam sinh năm nhất Trường Đại học Q.T M.Đ (TPHCM) bị bàn giao công an sau khi nữ sinh phát hiện dấu hiệu bị quay lén trong nhà vệ sinh của trường.

Ngày 2/8, lãnh đạo Trường Đại học Q.T M.Đ cho biết nhà trường đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Công an phường Bình Dương (TPHCM) để điều tra, xử lý theo quy định.

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Trường đại học ở TPHCM chuyển công an điều tra vụ nghi quay lén trong nhà vệ sinh nữ.


Trước đó, vào tối 1/8 mạng xã hội lan truyền thông tin một nữ sinh bị quay lén trong nhà vệ sinh tại Trường Đại học Q.T M.Đ (phường Bình Dương, TP.HCM), thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo phản ánh, sáng cùng ngày, một nữ sinh khi vào nhà vệ sinh đã phát hiện một chiếc điện thoại hướng camera về phía mình nên lập tức tri hô. Người bị nghi quay lén sau đó cố thủ trong một buồng vệ sinh nữ khác. Khi các sinh viên gọi bảo vệ, người này mở cửa bỏ chạy nhưng bị giữ lại.

Quá trình kiểm tra, bảo vệ phát hiện trên người nam sinh có một cuộn băng keo. Trong buồng vệ sinh nơi người này đứng còn có một camera. Kiểm tra điện thoại của nam sinh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đoạn video nghi quay lén tại nhiều địa điểm khác từ năm 2022.

Lãnh đạo Trường Đại học Q.T M.Đ xác nhận vụ việc. Người bị phản ánh là nam sinh viên năm nhất của trường.

Theo nhà trường, khu vực nhà vệ sinh không lắp camera giám sát. Đây là hành vi vi phạm của cá nhân, nhà trường không bao che và sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, trường đã lập biên bản, bàn giao hồ sơ cho Công an phường để điều tra, xử lý.

Nhà trường cũng đã rà soát toàn bộ nhà vệ sinh nữ và chưa phát hiện thêm thiết bị ghi hình. Đồng thời, sẽ tăng cường kiểm tra khu vực này và phối hợp hỗ trợ nữ sinh bị quay lén nhằm hạn chế ảnh hưởng về tâm lý.

Nguyễn Tiến
#Quay lén #Quay lén trong nhà vệ sinh nữ #quay lén nữ sinh #tphcm #Phường bình dương

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