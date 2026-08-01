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Clip: Nhóm người chạy xe nẹt pô giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ gây phẫn nộ

Nguyễn Dũng

TPO - Một nhóm người điều khiển xe máy tốc độ cao, liên tục nẹt pô, bốc đầu xe tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) vào rạng sáng 1/8, gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Công an đang khẩn trương truy xét các đối tượng liên quan.

Clip nhóm quái xế quậy trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngày 1/8, lực lượng chức năng TPHCM đang xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm người điều khiển xe máy với tốc độ cao, liên tục nẹt pô và bốc đầu xe tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hàng loạt xe máy chạy thành nhóm trên đường Nguyễn Huệ vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày. Đáng chú ý, một số xe không gắn biển kiểm soát. Các đối tượng liên tục tăng tốc, nẹt pô gây tiếng ồn lớn, thậm chí có trường hợp bốc đầu xe và di chuyển trên một quãng đường dài.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực phố đi bộ vẫn còn nhiều người dân và phương tiện qua lại. Hành vi liều lĩnh của nhóm người này khiến nhiều người bất an. Các đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Phần lớn ý kiến đều bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi này coi thường pháp luật, gây mất trật tự công cộng và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo thông tin xác minh ban đầu, sau khi chạy xe nhiều vòng quanh khu vực, liên tục nẹt pô và bốc đầu biểu diễn, nhóm thanh niên đã rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an phường Sài Gòn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, xác minh danh tính các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
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