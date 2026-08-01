Động đất 3,1 độ ở Đà Nẵng

TPO - Một trận động đất có độ lớn 3,1 vừa xảy ra tại khu vực xã Trà Tân (TP. Đà Nẵng) vào sáng 1/8. Theo cơ quan chuyên môn, trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0 và hiện chưa ghi nhận nguy cơ gây thiệt hại.

Ngày 1/8, thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) cho biết, vừa xảy ra trận động đất tại xã miền núi Đà Nẵng.

Theo đó, trận động đất có độ lớn 3,1 xảy ra tại khu vực xã Trà Tân, TP. Đà Nẵng xảy ra vào lúc 9 giờ 55 phút 40 giây ngày 1/8 (giờ Hà Nội),

Bản đồ chấn tâm động đất. Ảnh VVLĐC

Trận động đất có tâm chấn tại tọa độ 15,192 độ vĩ Bắc - 108,187 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Cơ quan chuyên môn xác định trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0, mức không gây rủi ro về thiên tai theo phân cấp hiện hành.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến của trận động đất và sẽ thông tin nếu có diễn biến mới.