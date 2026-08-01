Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Động đất 3,1 độ ở Đà Nẵng

Hoài Văn
Nguyễn Ngọc

TPO - Một trận động đất có độ lớn 3,1 vừa xảy ra tại khu vực xã Trà Tân (TP. Đà Nẵng) vào sáng 1/8. Theo cơ quan chuyên môn, trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0 và hiện chưa ghi nhận nguy cơ gây thiệt hại.

Ngày 1/8, thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) cho biết, vừa xảy ra trận động đất tại xã miền núi Đà Nẵng.

Theo đó, trận động đất có độ lớn 3,1 xảy ra tại khu vực xã Trà Tân, TP. Đà Nẵng xảy ra vào lúc 9 giờ 55 phút 40 giây ngày 1/8 (giờ Hà Nội),

1785572231482-1556108139315286578-3103785341660194488-8db2714a16264026f8c8242deacbe406-421.jpg
Bản đồ chấn tâm động đất. Ảnh VVLĐC

Trận động đất có tâm chấn tại tọa độ 15,192 độ vĩ Bắc - 108,187 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Cơ quan chuyên môn xác định trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0, mức không gây rủi ro về thiên tai theo phân cấp hiện hành.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến của trận động đất và sẽ thông tin nếu có diễn biến mới.

Hoài Văn
Nguyễn Ngọc
#động đất #Đà Nẵng #Trà Tân #sóng thần #rủi ro thiên tai #địa chấn #tin tức

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe