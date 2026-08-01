Người trẻ 'bỏ túi' kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước tệ nạn xã hội

TPO - Tham gia Chiến dịch Hoa phượng đỏ, nhiều thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk “bỏ túi” các kỹ năng phòng tránh, tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ và nguy cơ từ tệ nạn xã hội.

Các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Từ đó xây dựng môi trường học đường an toàn và thân thiện.

Học sinh tham gia chuyên đề về kỹ năng phòng, chống ma túy trong học đường.

Đoàn xã Quảng Phú (tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức chuyên đề: "Tác hại của ma túy và kỹ năng phòng, chống ma túy trong học đường". Chuyên đề do anh Nguyễn Bình Nguyên - Cán bộ Chi đoàn Công an xã Quảng Phú truyền đạt.

Thông qua chuyên đề giúp học sinh nắm vững kiến thức để nhận diện rõ tác hại của các loại ma túy và chất gây nghiện hiện nay. Bên cạnh đó, lật tẩy thủ đoạn ngụy trang tinh vi của tội phạm ma túy (như tẩm vào thuốc lá điện tử, bánh, kẹo, nước giải khát...).

Nhiều câu hỏi dành cho học sinh tại các buổi tuyên truyền.

Em Nguyễn Trung Hiếu (lớp 7, xã Quảng Phú) cho hay, thanh thiếu niên đang trở thành đối tượng mà các loại tội phạm ma túy hướng đến. Các bạn có tâm lý hiếu kỳ, thích khám phá, muốn thể hiện bản thân, dễ bị tác động bởi bạn bè cùng trang lứa nhưng thiếu kinh nghiệm sống, thiếu kỹ năng tự bảo vệ và thiếu thông tin nên dễ bị cám dỗ.

Buổi tuyên truyền giúp thanh thiếu niên bỏ túi các kỹ năng phòng tránh, tự bảo vệ bản thân trước những cám dỗ và nguy cơ từ tệ nạn xã hội. Mỗi học sinh có trách nhiệm trong việc chung tay bảo vệ bản thân, bạn bè và xây dựng trường học "Không ma túy".

Thầy Nguyễn Trọng Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương (xã Quảng Phú) nhấn mạnh, các chương trình trên không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích, mà còn là môi trường lý tưởng để giáo dục kỹ năng sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từ đó xây dựng môi trường học đường an toàn và thân thiện.

Đoàn xã Ea Phê (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với công an xã tổ chức chương trình "Tuyên truyền phòng, chống ma túy và bảo đảm an ninh mạng" dành cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên được trang bị những kiến thức cần thiết.

Thông qua chương trình, đoàn viên, thanh niên được trang bị kiến thức cần thiết về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, phương thức, thủ đoạn lôi kéo của đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó, các bạn trẻ được hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận biết hành vi lừa đảo, thông tin xấu độc và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên không gian mạng.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng thế hệ thanh niên có bản lĩnh, có tri thức, có trách nhiệm, biết nói không với ma túy, sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn và tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Nhiều chương trình ý nghĩa về hoạt động tuổi trẻ nói không với ma tuý.

Em Nguyễn Phương Hạnh Nhi (xã Ea Phê) chia sẻ, chúng ta không nên thử, không sử dụng ma túy; không tàng trữ, vận chuyển, tiếp tay cho ma túy. Mỗi người nên chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm ma túy.

Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk và Hội phụ nữ phòng này tổ chức tuyên truyền pháp luật tại địa bàn xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.

Cán bộ tuyên truyền đến người dân để phòng ngừa tội phạm mua bán người.

Hơn 300 người dân và lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn xã Ia Rvê được tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm mua bán người và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Báo cáo viên đã thông tin về tình hình tội phạm có liên quan, các phương thức, thủ đoạn và giải pháp phòng ngừa.