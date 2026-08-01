Thủ lĩnh Đoàn Học viện Quân y đua tài

TPO - Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ trong thanh niên Học viện Quân y nhằm phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới.

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026, với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”.

Video: Nguyễn Minh

Tham dự hội thi có Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y; Đại tá Doãn Văn Mậu - Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện.

Trước khi diễn ra vòng thi cấp Học viện, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội thi từ cấp cơ sở, qua đó tuyển chọn 10 đội thi với 20 cán bộ Đoàn tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ Học viện Quân y tham gia tranh tài.

Theo Ban tổ chức, hội thi hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; đồng thời tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng và Đại hội Đoàn các cấp, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của Học viện.

Đại tá Vũ Quyết Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y (Trưởng Ban tổ chức Hội thi), phát biểu khai mạc hội thi.

Trong khuôn khổ hội thi, các đội trải qua nhiều nội dung đánh giá toàn diện về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và năng lực tuyên truyền.

Các phần thi tuyên truyền miệng kết hợp sân khấu hóa không chỉ yêu cầu thí sinh nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội và Học viện mà còn thể hiện khả năng truyền đạt, xử lý tình huống, tư duy sáng tạo và kỹ năng tổ chức hoạt động thanh niên. Nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu, tạo dấu ấn về tính chính trị, tính giáo dục và khả năng lan tỏa thông điệp tới đoàn viên, thanh niên.

Theo Ban tổ chức, hội thi không chỉ là dịp để các cán bộ Đoàn giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm mà còn là căn cứ quan trọng để đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trong toàn Học viện.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y, trao cờ lưu niệm tặng 10 đội thi.

Thông qua kết quả hội thi, Học viện tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, xây dựng nguồn cán bộ Đoàn có chất lượng; đồng thời lựa chọn lực lượng nòng cốt thành lập đội tuyển tham dự Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ cấp toàn quân trong thời gian tới.

Dịp này, lãnh đạo Học viện Quân y đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; coi công tác thanh niên là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng đơn vị.

Đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy từ hội thi cần được vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đoàn, phát huy vai trò hạt nhân nòng cốt trong tuyên truyền, giáo dục, tập hợp thanh niên, gắn hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Học viện Quân y ngày càng phát triển vững mạnh.

Ảnh: Nguyễn Minh