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Giới trẻ

Đà Nẵng phát động 3 mô hình thanh niên, lan tỏa những điều tử tế

Giang Thanh

TPO - Với 3 mô hình thanh niên trọng tâm trong năm 2026, tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp tục đưa dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, chăm lo thanh niên yếu thế và lan tỏa những hành động đẹp, lan tỏa những điều tử tế.

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Ngày 1/8, Thành Đoàn Đà Nẵng﻿ tổ chức Lễ phát động các mô hình “Mang chính sách công đến từng hộ gia đình”, “Tuổi trẻ Đà Nẵng – Gieo điều tử tế” và “Người bạn đồng hành”.
﻿Ảnh: Giang Thanh
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Đây là những mô hình trọng tâm của Thành Đoàn Đà Nẵng trong năm 2026, hướng đến xây dựng hình ảnh tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong, trách nhiệm, sáng tạo và nhân văn; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, cải cách hành chính, an sinh xã hội và xây dựng cộng đồng văn minh.
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Ba mô hình có sự gắn kết, bổ trợ lẫn nhau, tạo thành chuỗi hoạt động xuyên suốt từ phục vụ người dân, chăm lo cho thanh niên, nhất là thanh niên khó khăn đến lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
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Trong đó, thực hiện mô hình “Mang chính sách công﻿ đến từng hộ gia đình”, Đà Nẵng thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.
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Thành Đoàn đã xây dựng và ban hành thống nhất bộ tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR trung tâm, kết nối đến các nền tảng số, cổng thông tin và biểu mẫu điện tử phục vụ người dân thực hiện các thủ tục hành chính phổ biến.
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Đồng thời, tờ rơi còn tích hợp thông tin liên hệ của các cơ quan, đơn vị và đầu mối hỗ trợ tại địa phương như: Công an xã, phường; cán bộ địa chính - xây dựng; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tổ chuyển đổi số cộng đồng; Đoàn Thanh niên địa phương﻿..., tạo điều kiện để người dân dễ dàng tra cứu thông tin, liên hệ và giải quyết công việc khi có nhu cầu.
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Mô hình “Tuổi trẻ Đà Nẵng - Gieo điều tử tế﻿” được triển khai với mong muốn lan tỏa lối sống đẹp trong đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi thông qua những hành động thiết thực, những việc làm tử tế vì cộng đồng.
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Bên cạnh việc triển khai các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng khuyến khích đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số để lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích.
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Với mô hình “Người bạn đồng hành”, các tổ chức Đoàn trên địa bàn sẽ chăm lo, hỗ trợ thanh niên khuyết tật, thanh niên khó khăn thông qua trao sinh kế, kết nối việc làm, hỗ trợ học nghề và phân công đoàn viên đồng hành trong học tập, lao động, sinh hoạt.
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Theo anh Lê Công Hùng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, 3 mô hình mới góp phần phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị văn minh, chăm lo an sinh xã hội và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
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“Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, khuyến khích các đơn vị trực thuộc chủ động, sáng tạo trong triển khai, hướng đến những mô hình hiệu quả và có sức lan tỏa lâu dài”, anh Hùng nói.
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Ngay sau Lễ phát động, 93 Đoàn xã, phường trên địa bàn đã đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng 3 mô hình trên như: Tổ chức các đội thanh niên tình nguyện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tổ chức “Nồi cháo yêu thương” và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ra quân xóa “điểm đen” môi trường, trao sinh kế và học bổng cho thanh niên khuyết tật…
Giang Thanh
#mô hình phát động thanh niên Đà Nẵng năm 2026 #chuyển đổi số và cải cách hành chính #tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến #hoạt động cộng đồng và thiện nguyện #đổi mới phương thức hoạt động tổ chức Đoàn #Đà Nẵng #Thành Đoàn Đà Nẵng #người bạn đồng hành #Gieo điều tử tế

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