Đà Nẵng phát động 3 mô hình thanh niên, lan tỏa những điều tử tế

TPO - Với 3 mô hình thanh niên trọng tâm trong năm 2026, tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp tục đưa dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, chăm lo thanh niên yếu thế và lan tỏa những hành động đẹp, lan tỏa những điều tử tế.
Bên cạnh việc triển khai các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng khuyến khích đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số để lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích.
Ngay sau Lễ phát động, 93 Đoàn xã, phường trên địa bàn đã đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng 3 mô hình trên như: Tổ chức các đội thanh niên tình nguyện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tổ chức “Nồi cháo yêu thương” và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ra quân xóa “điểm đen” môi trường, trao sinh kế và học bổng cho thanh niên khuyết tật…