Đà Nẵng phát động 3 mô hình thanh niên, lan tỏa những điều tử tế

TPO - Với 3 mô hình thanh niên trọng tâm trong năm 2026, tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp tục đưa dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, chăm lo thanh niên yếu thế và lan tỏa những hành động đẹp, lan tỏa những điều tử tế.