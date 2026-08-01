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Sôi động đường đua Patin đầu tiên dành cho thiếu nhi Nghệ An

Ngọc Tú

TPO - Hơn 100 vận động viên thiếu niên, nhi đồng đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi tại vòng chung kết Giải Patin thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An lần thứ I năm 2026, góp phần lan tỏa phong trào thể thao và tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè.

Chiều 31/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức vòng chung kết và trao giải Giải Patin thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An lần thứ I năm 2026. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

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Các vận động viên nhí tranh tài trên đường đua patin.

Đây không chỉ là sân chơi thể thao dành cho thiếu nhi trong dịp hè mà còn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất, khuyến khích các em xây dựng lối sống năng động, lành mạnh. Đồng thời, giải đấu tạo cơ hội để các vận động viên nhí giao lưu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nuôi dưỡng niềm đam mê với bộ môn Patin.

Phát biểu tại chương trình, anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực phụ trách Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, Patin là môn thể thao hiện đại, hấp dẫn, giúp thiếu niên, nhi đồng nâng cao thể lực, rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin, bản lĩnh và ý chí vượt qua thử thách.

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Các vận động viên ganh nhau từng mét đường đua.

Theo anh Hồ Phúc Hải, những năm gần đây, phong trào tập luyện Patin trên địa bàn Nghệ An ngày càng phát triển, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Việc tổ chức giải đấu cấp tỉnh lần đầu tiên không chỉ tạo sân chơi chuyên nghiệp để các em thể hiện năng khiếu mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên triển vọng cho phong trào thể thao của tỉnh.

"Đây là lần đầu tiên giải Patin được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng và phát triển phong trào Patin dành cho thanh thiếu nhi Nghệ An. Chúng tôi tin rằng từ sân chơi này sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần rèn luyện thể chất, khơi dậy niềm đam mê thể thao và thu hút ngày càng nhiều em nhỏ đến với bộ môn Patin", anh Hồ Phúc Hải nhấn mạnh.

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Rất đông khán giả, phụ huynh đến cổ vũ vận động viên.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 100 vận động viên thiếu niên, nhi đồng đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Các em tranh tài ở nhiều nhóm tuổi từ 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 đến 14-15 tuổi, với các nội dung thi đấu tốc độ và vượt chướng ngại vật.

Bước vào đường đua, những vận động viên nhí liên tục tăng tốc, giữ thăng bằng, khéo léo xử lý các khúc cua và chinh phục từng chướng ngại vật trong thời gian ngắn nhất. Nhiều cuộc đua diễn ra gay cấn khi các em bám đuổi nhau sát nút, chỉ hơn kém nhau trong từng mét đường.

Bên ngoài sân đấu, tiếng reo hò, cổ vũ của phụ huynh và khán giả không ngớt vang lên, tạo nên bầu không khí sôi động, tiếp thêm động lực để các vận động viên nhỏ tuổi thi đấu hết mình.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho những vận động viên có thành tích xuất sắc ở từng nội dung và nhóm tuổi.

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Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba.
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Các vận động viên đạt giải tại vòng chung kết.
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Trao giải triển vọng cho các vận động viên.
Ngọc Tú
#Nghệ An #đoàn viên #thanh niên #Tỉnh Đoàn Nghệ An #cuộc thi #cuộc đua #đua patin #vận động viên nhí #sôi nổi cuộc đua

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