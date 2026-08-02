Cú sốc ở Anh trai chông gai

TPO - Khán giả sốc khi 14 Casper và Vương Anh Tú bị loại sau Công diễn một. Đến khi bảng điểm hỏa lực được công bố, khán giả càng bất ngờ vì những kết quả vô lý.

14 Casper chỉ nhận 110 điểm hỏa lực cho màn trình diễn đột phá ở sân khấu Xa (kết hợp với Đông Hùng và K.O). Vương Anh Tú nhận lại kết quả còn tệ hơn 14 Casper khi chỉ có 80 điểm hỏa lực, ngậm ngùi chia tay chương trình dù sân khấu của anh được số đông khán giả đánh giá tích cực.

Những lá phiếu bình chọn từ khán giả ở trường quay Anh trai chông gai 2 đưa khán giả đi từ bức xúc này đến bức xúc khác. Nguyễn Văn Chung và Đinh Mạnh Ninh là 2 anh tài rơi vào nhóm nguy hiểm, dù đều thể hiện tốt phân đoạn biểu diễn ở Công diễn một. Trong khi đó, Jun Phạm và Thanh Duy, Duy Khánh lại nhận phiếu bầu rất cao.

Bất ngờ với Đinh Mạnh Ninh

14 Casper và Vương Anh Tú bị loại, lý do phần lớn đến từ việc kém sức hút so với mặt bằng chung và chưa nhận sự hỗ trợ tích cực từ khán giả trường quay. Nguyễn Văn Chung đứng thứ 3 về điểm hỏa lực từ dưới lên, cũng không phải là bất ngờ lớn. Từ đầu game show, Nguyễn Văn Chung lạc lõng vì chưa tự tin với giọng hát (vocal) và cả phong thái biểu diễn sân khấu.

Cú sốc nằm ở thứ hạng 29 của Đinh Mạnh Ninh.

﻿ ﻿﻿ Đinh Mạnh Ninh suýt bị loại.

Cựu thành viên nhóm M4U là nhân tố sáng nhất trong tiết mục Quá khứ còn lại gì của Nhà củi lửa. Đây là ca khúc lan tỏa bậc nhất ở Công diễn một, nằm trong tốp 10 âm nhạc thịnh hành. Đoạn điệp khúc, nối vào phần cao trào cuối bài Quá khứ còn lại gì (phiên bản game show) tạo nên cơn sốt ở nền tảng mạng xã hội TikTok.

Giọng hát của Đinh Mạnh Ninh góp công lớn giúp Quá khứ còn lại gì - một bản nhạc từng nổi lên từ TVC quảng cáo từ 10 năm trước - được hồi sinh. Trong Nhà củi lửa, Đinh Mạnh Ninh có chất giọng sáng, cảm xúc hơn cả. Dù rằng Trịnh Thăng Bình, Will và It's Charles cũng là những ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng khi Đinh Mạnh Ninh cất giọng, xung quanh bị lu mờ.

Điểm hỏa lực của Đinh Mạnh Ninh là điển hình của sự nghịch lý ở Anh trai chông gai. Màn trình diễn của anh gây sốt mạng xã hội là thế nhưng ngay tại trường quay, cựu thành viên nhóm M4U nhận về số phiếu bình chọn khiêm tốn từ khán giả. Vẫn là câu chuyện cũ tương tự 14 Casper và Vương Anh Tú, Đinh Mạnh Ninh chưa định vị tên tuổi ở thị trường âm nhạc phía Nam và khán giả đã "ngó lơ" anh.

Trong khoảnh khắc công bố người ở lại - rời đi tại Công diễn một, Nhà củi lửa nín thở chờ kết quả của Đinh Mạnh Ninh. Hóa ra, game show không chủ đích tạo nên câu chuyện kịch tính giữa lằn ranh sinh tử, về số phận của Đinh Mạnh Ninh để thu hút chú ý từ khán giả. Thay vào đó, nam ca sĩ đã thật sự cận kề ngưỡng cửa bị loại.

Trịnh Thăng Bình đã ôm chặt lấy người bạn thân nhất của anh ở game show. Đại Nghĩa, Will và It's Charles chưa hết hoảng hốt, giữ nét mặt "lạnh tanh" vài phút trước khi thở phào nói lời chúc mừng Đinh Mạnh Ninh. Đó cũng là cảm xúc của nhiều khán giả xem truyền hình và các nền tảng.

Tranh cãi về Jun Phạm



Ở Công diễn một, Jun Phạm nằm cùng đội với Mew Amazing và Thanh Duy. Tiết mục Lý ngựa ô Huế không tạo ra hiệu ứng đủ mạnh so với các sân khấu còn lại. Hiệu ứng của Lý ngựa ô Huế trên đường đua thịnh hành âm nhạc (YouTube) và xu hướng ở mạng xã hội cũng bị đè bẹp từ cơn sốt Xa, Quá khứ còn lại gì, Nhong nhong nhong, Let Me Go, Nợ em cả bầu trời.

Jun Phạm và Thanh Duy vẫn nhận điểm hỏa lực cực cao, lần lượt đứng nhất và nhì là kết quả gây bất ngờ. Bất ngờ nhất nằm ở Jun Phạm khi nam ca sĩ thu về tới 550 điểm hỏa lực dù màn thể hiện ở Công diễn một chỉ ở mức tròn vai. Khi game show công bố bảng điểm, một anh tài vinh danh Jun Phạm, song chính Jun Phạm ra hiệu "dừng lại".

﻿ ﻿ Tranh cãi về vị trí dẫn đầu của Jun Phạm.

Nghịch lý tiếp tục xảy ra ở thứ hạng của Duy Khánh (điểm hỏa lực 350), xếp trên Hoàng Dũng, Thái VG, Hà An Huy. Hà An Huy lại có phân đoạn bùng nổ cùng âm nhạc, duy trì vị thế là anh tài có sức hút lớn nhất trên mạng xã hội của Chông gai mùa 2. Tuy nhiên, trên mặt trận thu hút bình chọn từ khán giả trường quay, không rõ điều gì khiến Hà An Huy thất thế trước các anh tài "nhẵn mặt" từ mùa một.

Đông Hùng rơi xuống tận vị trí 15, dù anh là nghệ sĩ cống hiến nhiều nhất tại Công diễn một. Đội của Đông Hùng gặp biến cố liên tiếp từ chuyện một anh tài tuyên bố rời game show. Đông Hùng, 14 Casper và K.O về chung đội khi họ chẳng còn lựa chọn nào.

Từ bàn tay định hướng của Đông Hùng, nhóm lấy về ca khúc khó nhất, bị tất cả "ngó lơ", sau đó biến Xa thành phiên bản Pop Rock, dựng concept sân khấu thành nhạc kịch gây bùng nổ bất ngờ. Xa của Đông Hùng, 14 Casper và K.O đã vươn lên thống trị "top trending".

Từ hiệu ứng như vậy, chuyện Đông Hùng chỉ nhỉnh hơn Neko Lê 10 điểm, kém phân nửa Jun Phạm là kết quả khó lý giải. Về vị trí của Neko Lê, nam rapper liên tục nhận bình luận tiêu cực vì các đoạn rap thiếu hiệu quả từ Vòng công diễn hội ngộ đến Công diễn một.

Khán giả vẫn đánh giá Neko Lê tốt hơn Huỳnh Lập, It's Charles, Hoàng Tôn, Thỏ, Trịnh Thăng Bình, OSAD và cả Đinh Mạnh Ninh. Từ cách thức bình chọn lỏng lẻo, nặng về cảm xúc, cảm quan cá nhân của khán giả trường quay, bảng điểm hỏa lực sau Công diễn một làm đảo lộn mọi dự đoán của khán giả.

Số phận của từng nghệ sĩ ở game show Anh trai chông gai đang bị đặt vào những lá phiếu mơ hồ. Kết quả sau cùng vẫn là sự rạch ròi của người thắng, kẻ thua, ai ít điểm hỏa lực nhất sẽ ra về và không nhận lại một lời giải thích cụ thể. Lý do duy nhất khiến 14 Casper và Vương Anh Tú bị loại chỉ là không được khán giả ưu ái.

Với đà này, sau 14 Casper và Vương Anh Tú có thể là Đinh Mạnh Ninh, Nguyễn Văn Chung. Cú sốc sẽ còn xảy ra nhưng đây đã là một phần cuộc chơi của Anh trai chông gai.