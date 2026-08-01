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Tới Indonesia, HLV Kim Sang-sik cho đội tuyển Việt Nam nghỉ hồi phục thể lực

Tiểu Phùng

TPO - Đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại Indonesia vào chiều 1/8, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

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Đội tuyển Việt Nam đặt chân tới Jakarta chiều 1/8 (ảnh Hữu Phạm)

Khởi hành tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Jakarta trong buổi chiều. Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết HLV Kim Sang-sik và các thành viên của đội đều khoẻ, tinh thần tốt.

Sau khi có mặt tại Jakarta, đội di chuyển bằng xe buýt đến Bogor. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Indonesia sẽ được tổ chức trên sân địa phương mang tên Pakansari. Do thời gian di chuyển dài, HLV Kim Sang-sik đã quyết định cho toàn đội nghỉ ngơi, hồi phục thể lực.

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Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ chỉ có một buổi tập nhẹ trước khi bước vào trận đấu với Indonesia. Sau trận hoà 0-0 với Singapore trên sân Mỹ Đình tối 31/7, đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng thứ 3 bảng A với 4 điểm, kém Indonesia 2 điểm và Singapore 3 điểm. Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội cần giành tối thiểu 1 điểm trong cuộc đối đầu với Indonesia để nuôi cơ hội đi tiếp.

Trong trường hợp đánh bại Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ nhiều cơ hội giành vé bởi ở lượt cuối, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ phải gặp đối thủ yếu là Lào. Trong khi đó, Singapore và Indonesia sẽ phải chạm trán nhau vòng cuối.

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Tiểu Phùng
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Đình Bắc #Indonesia

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