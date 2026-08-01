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Thể thao

Động thái mới nhất của FIFA về kế hoạch World Cup phiên bản 64 đội

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang đánh giá tính khả thi của kế hoạch nâng số đội tham dự World Cup lên 64 tại VCK năm 2030, thời điểm giải đấu kỷ niệm tròn 100 năm lịch sử.

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Theo động thái mới nhất, FIFA dự kiến thành lập một đơn vị độc lập để đánh giá tác động toàn diện của kế hoạch mở rộng quy mô. Động thái này diễn ra ngay sau khi World Cup 2026 nâng số đội tham dự từ 32 lên 48, tăng thêm 16 quốc gia tranh tài. Trong VCK đầu tiên diễn ra với thể thức mới, FIFA nhận định chất lượng các trận đấu vẫn được duy trì ở mức cao.

Do vậy, FIFA đang cân nhắc tiếp tục tăng số lượng đội tuyển tranh tài theo như đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL). Ý tưởng này đã xuất hiện từ năm ngoái. CONMEBOL tin rằng trong dịp kỷ niệm World Cup tròn bách niên, họ muốn tạo điều kiện cho nhiều quốc gia hơn tham gia.

Kỳ World Cup 2030 sẽ được đồng tổ chức bởi Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, cùng 3 trận đấu mở màn diễn ra tại Argentina, Paraguay và Uruguay. Vì vậy, CONMEBOL tin rằng năng lực đăng cai của cả 6 quốc gia sẽ đáp ứng đủ yêu cầu của phiên bản 64 đội.

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Paraguay có thể đăng cai nhiều trận hơn nếu FIFA thông qua kế hoạch 64 đội

FIFA đã nhiều lần ngỏ ý xem xét đề nghị từ CONMEBOL. Và mới nhất, họ đã chính thức bắt tay vào thực hiện. Reuters viết: “FIFA thành lập một cơ quan độc lập để xác định liệu việc mở rộng số đội tuyển quốc gia tham gia World Cup từ 48 lên 64 sẽ tác động như thế nào đến giải đấu. Tác động đó sẽ ảnh hưởng đến lịch thi đấu quốc tế, thể thức vòng loại và sức khỏe cầu thủ; doanh thu gia tăng từ bán vé, bản quyền truyền hình và tài trợ thương mại… ra sao?”.

FIFA cho biết kế hoạch triển khai đơn vị tư vấn sẽ được hoàn tất vào ngày 14/8, và đơn vị này có 4 tuần để gửi báo cáo phân tích chi tiết (trước ngày 11/9). Sau đó, cơ quan điều hành bóng đá thế giới mới họp lại để chốt phương án 48 hay 64 đội. Có thể nói, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của rất nhiều nền bóng đá.

Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng tiếp tục gặp phải sự phản đối gay gắt từ một số liên đoàn châu lục. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin và chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa từng tuyên bố việc nâng lên 64 đội là không hợp lý, làm loãng chất lượng chuyên môn và gia tăng áp lực lên các cầu thủ. Các liên đoàn cũng đang bất đồng với FIFA quanh các dự án thu hút đầu tư tư nhân vào các giải đấu lớn.

Đặng Lai
#FIFA #World Cup 2030 #Infantino #bóng đá thế giới #UEFA #CONMEBOL #mở rộng World Cup #64 đội tuyển #bản quyền truyền hình #100 năm World Cup

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