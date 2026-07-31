FIFA trấn an Liên đoàn thành viên, tố truyền thông 'làm sai lệch' dự án cổ phần hóa World Cup

TPO - FIFA vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc "bán rẻ bóng đá" từ UEFA. Cơ quan này đồng thời đổ lỗi cho những bài viết họ gọi là "sai lệch nội dung" sau khi kế hoạch tư nhân hóa World Cup gặp sự phản đối gay gắt cùng làn sóng tẩy chay.

Theo kế hoạch do chủ tịch Gianni Infantino thúc đẩy, FIFA dự định chuyển giao toàn bộ hoạt động thương mại và vận hành giải đấu - từ bản quyền truyền hình, tài trợ đến bán vé - sang một công ty mang tên "FIFA Forward Enterprise" (FFE). FIFA vẫn nắm quyền kiểm soát nhưng sẽ bán 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân, dự kiến thu về tới 10 tỷ USD.

Chủ tịch Infantino kỳ vọng nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho 211 liên đoàn thành viên. Mỗi quốc gia bỏ phiếu ủng hộ sẽ nhận ngay 20-40 triệu USD. FIFA ấn định hạn chót ngày 19/9 để các liên đoàn thông qua đề xuất này.

Tuy nhiên, kế hoạch đã kích hoạt một cuộc tranh cãi thượng tầng lớn. UEFA bỏ phiếu nhất trí tẩy chay các kỳ World Cup trong tương lai nếu đề xuất không bị hủy bỏ. Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng bác bỏ kế hoạch trong khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chỉ trích đây là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Không những kiểm soát World Cup, công ty FFE còn nắm quyền điều hành cả FIFA Club World Cup

Đáp lại phản ứng dữ dội, FIFA đã ra tuyên bố: "FFE được đề xuất chỉ nhằm đảm bảo tất cả 211 Liên đoàn thành viên có cơ hội tiếp cận thương mại bóng đá. Kế hoạch không làm tổn hại đến tinh thần hay quyền quản trị của FIFA và cũng không ảnh hưởng đến môn bóng đá. Không ai bán rẻ bóng đá cả. Đây là điều FIFA chưa bao giờ xem xét".

FIFA tuyên bố thêm để nêu cao tinh thần dân chủ trong tổ chức: "Mọi bên đều có quyền bày tỏ sự phản đối và yêu cầu làm rõ, nhưng không một tổ chức đơn lẻ nào có thể đại diện cho tất cả 211 liên đoàn thành viên trên toàn thế giới. Mỗi liên đoàn cần được phép xem xét đề xuất và có tiếng nói trong việc định hình tương lai của chính mình. Đó là các nguyên tắc dân chủ của FIFA".

Cuối cùng, cơ quan quản lý bóng đá đã gửi kèm một văn bản nêu cụ thể từng điểm trong kế hoạch. FIFA khẳng định những gì truyền thông thế giới đưa trong thời qua đã khiến NHM hiểu sai bản chất của FFE.

FIFA làm rõ rằng FFE vẫn do họ sở hữu hoàn toàn chứ không có khái niệm "tư nhân hóa". Và nếu không nhận được sự ủng hộ của đa số liên đoàn, FFE sẽ không được thành lập, những gì đang được FIFA vận hành vẫn được giữ nguyên.