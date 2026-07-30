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Khoản thưởng kỷ lục chờ tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

Hương Ly

TPO - Nhà vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ nhận tiền thưởng một triệu USD từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới.

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Theo Straits Times, khoản thưởng cho FIFA ASEAN Cup 2026 cao gấp 3 lần mức tuyển Việt Nam từng nhận khi vô địch ASEAN Cup 2024. Đây sẽ là tiền thưởng cao kỷ lục cho một nhà vô địch ở giải đấu tại khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, ngày 26/10/2025, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố thành lập giải đấu mới cho 11 đội tuyển Đông Nam Á, ở bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur. FIFA mở rộng giải đấu với các khách mời Ấn Độ, Pakistan và Hồng Kông (Trung Quốc). Ban đầu, Trung Quốc là đội được mời nhưng đội tuyển này rút lui.

Đội về nhì ở FIFA ASEAN Cup 2026 nhận 300.000 USD tiền thưởng. Mỗi đội tham dự nhận 125.000 USD tiền hỗ trợ cơ bản. Tổng quỹ thưởng FIFA dự kiến chi cho giải đấu mới của Đông Nam Á không dưới 4 triệu USD.

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Tuyển Việt Nam chinh chiến 2 giải quan trọng liên tiếp ở cấp khu vực.

FIFA ASEAN Cup sẽ là giải đấu chính thức trong hệ thống của FIFA, được tính trong ngày FIFA Days. Sân chơi truyền thống của Đông Nam Á - ASEAN Cup vẫn tổ chức bình thường - nhưng nằm ngoài lịch trình FIFA Days.

Quyết định thành lập FIFA ASEAN Cup của FIFA nhận 2 luồng phản ứng trái chiều từ truyền thông, giới chuyên môn và cổ động viên. Chuyên gia bóng đá Khairul Asyraf của Singapore cho rằng 2 giải đấu ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup tổ chức gần nhau sẽ tạo ra sự chồng chéo, thừa thãi.

Ngay lúc này, ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh với sự tham gia của 10 đội tuyển ở Đông Nam Á (trừ Brunei). Tuyển Thái Lan và Indonesia không thể triệu tập đội hình tối ưu vì giải đấu nằm ngoài lịch trình FIFA Days. Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã làm mọi cách để thuyết phục các CLB ở Serie A, Eredivisie (giải Hà Lan) cho phép trụ cột trở về dự ASEAN Cup nhưng bất lực.

Indonesia sẽ hội tụ đầy đủ ngôi sao tại FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan cũng chờ đợi đến giải đấu của FIFA để có sức mạnh tối ưu. Cuộc cạnh tranh ở FIFA ASEAN Cup sẽ khốc liệt và là thước đo chính xác cho sức mạnh của các đội tuyển Đông Nam Á hiện tại.

Hương Ly
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