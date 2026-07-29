Sabeco và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam giai đoạn 2026 - 2029

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố gia hạn và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược. Trong khuôn khổ hợp tác, Bia Saigon tiếp tục là Đối tác độc quyền trong ngành bia của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, bao gồm đội tuyển nam, đội tuyển nữ và đội tuyển U23 trong giai đoạn 2026 – 2029, tiếp nối cam kết đồng hành vì sự phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Thỏa thuận mới đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác giữa SABECO và VFF được thiết lập từ năm 2022. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong các năm qua, hai bên hướng tới việc mở rộng hợp tác sâu rộng, thúc đẩy tác động tích cực của thể thao, tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam và truyền cảm hứng đến cộng đồng người hâm mộ trên cả nước.

Tiếp tục đồng hành vì một nền bóng đá Việt Nam phát triển bền vững

Là một trong những thương hiệu bia mang tính biểu tượng của Việt Nam, Bia Saigon luôn gắn liền với những khoảnh khắc tự hào của người hâm mộ bóng đá. Trong vai trò đối tác độc quyền ngành bia của VFF, Bia Saigon sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia tại nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, thể hiện khát vọng đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trên hành trình phát triển và vươn tầm quốc tế.

Ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng Giám đốc SABECO, chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng Giám đốc SABECO cho biết "Tại Việt Nam, bóng đá có sức mạnh đặc biệt trong việc kết nối hàng triệu người bằng niềm tự hào, tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên. Đó cũng là những giá trị luôn đồng hành cùng SABECO và Bia Saigon trên hành trình phát triển đi lên cùng đất nước. Chúng tôi vinh dự khi Bia Saigon tiếp tục được VFF tin tưởng lựa chọn là Đối tác độc quyền ngành bia của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần tiếp sức cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, lan tỏa tinh thần đoàn kết và truyền cảm hứng tự hào dân tộc đến với cộng đồng."

Đại diện cho VFF, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên Đoàn cho biết:

"Việc VFF và Bia Saigon tiếp tục hợp tác thêm ba năm tới đây là minh chứng cho sự tin tưởng và gắn kết giữa hai bên sau nhiều năm hợp tác hiệu quả. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành của SABECO không chỉ góp phần tăng cường nguồn lực cho bóng đá Việt Nam, mà còn tiếp thêm động lực để các Đội tuyển Quốc gia hướng tới những mục tiêu cao hơn, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao đến đông đảo người hâm mộ và cộng đồng."

Việc VFF và Bia Saigon tiếp tục hợp tác trong giai đoạn 2026 - 2029 là minh chứng cho sự tin tưởng và gắn kết giữa hai bên sau nhiều năm đồng hành.

Đầu tư dài hạn cho sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam

Không chỉ là sự đồng hành cùng các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia, mối quan hệ hợp tác chiến lược nhiều năm giữa SABECO và VFF còn phản ánh cam kết lâu dài của SABECO trong việc đóng góp cho sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam, kết nối cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Kể từ năm 2022, SABECO và Bia Saigon đã đồng hành cùng các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia trên hành trình chinh phục nhiều giải đấu khu vực và quốc tế. Việc đầu tư cho bóng đá là một phần trong chiến lược dài hạn của SABECO nhằm thúc đẩy phát triển thể thao Việt Nam, hỗ trợ các tài năng trẻ và khuyến khích lối sống cân bằng, năng động và tích cực trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ hợp tác, Bia Saigon tiếp tục là Đối tác độc quyền trong ngành bia của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, bao gồm đội tuyển nam, đội tuyển nữ và đội tuyển U23 trong giai đoạn 2026 – 2029

Bên cạnh đó, SABECO còn triển khai nhiều sáng kiến hướng đến cộng đồng nhằm lan tỏa tinh thần thể thao. Tiêu biểu là sáng kiến "Việt Nam Thắng Vàng" năm 2022 đã góp phần kết nối hàng triệu người hâm mộ hướng về các đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31, đồng thời hỗ trợ phục vụ công tác tập huấn và thi đấu của các vận động viên quốc gia. Từ năm 2023 đến năm 2025, SABECO tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam” góp phần tôn vinh các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc trong năm, qua đó khích lệ tinh thần cống hiến và thúc đẩy sự phát triển của thể thao nước nhà.

Việc gia hạn hợp tác giai đoạn 2026 – 2029 không chỉ tái khẳng định sự gắn kết giữa SABECO, Bia Saigon và VFF, mà còn mở ra chương phát triển mới trong hành trình đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Trên nền tảng các giá trị chung về tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và niềm tự hào dân tộc, các bên kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, truyền cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ trẻ, gắn kết hàng triệu người hâm mộ và góp phần đưa bóng đá nước nhà vươn tới những thành công mới trên đấu trường khu vực và quốc tế.