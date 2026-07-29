Tòa án Brazil ra án phạt độc nhất vô nhị: Treo giò cầu thủ cho đến khi nạn nhân bình phục

TPO - Tòa án Công lý Thể thao Tối cao Brazil vừa đưa ra một phán quyết hy hữu: treo giò hậu vệ Victor Gabriel (Internacional) cho đến khi nạn nhân do anh gây chấn thương bình phục và trở lại tập luyện. Thời hạn tối đa của lệnh cấm là 180 ngày.

Sự việc xảy ra trong trận đấu tại giải VĐQG Brazil diễn ra ngày 22/7. Hậu vệ Victor Gabriel đã có cú đạp quyết liệt trên mức cần thiết, khiến tiền đạo Gabriel Pec bên phía Cruzeiro bị gãy chân trái. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ đuổi Victor khỏi sân. Đáng nói, đây chính là trận đấu ra mắt của Gabriel Pec cho Cruzeiro sau khi anh vừa hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng từ CLB LA Galaxy (Mỹ).

Đánh giá tính chất nghiêm trọng của pha phạm lỗi, Hội đồng xét xử tòa án nhận định hình phạt cấm thi đấu theo số trận thông thường là không đủ sức răn đe. Tòa quyết định gắn thời hạn treo giò của người gây chấn thương trực tiếp với tiến trình hồi phục của nạn nhân. Theo đó, Victor Gabriel bị treo giò cho đến khi Gabriel Pec trở lại tập luyện. Thời hạn tối đa của lệnh cấm là 180 ngày.

Bản thân Victor Gabriel rất hối hận với pha vào bóng của mình. Anh bày tỏ: "Đó hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Tôi đã gửi lời xin lỗi và ngỏ ý muốn hỗ trợ Gabriel Pec. Tôi mong anh ấy tha lỗi vì hiểu tôi hoàn toàn không có ác ý. Lúc này, điều duy nhất tôi có thể làm là cầu nguyện cho anh ấy sớm bình phục".

Gabriel Pec chấn thương nặng và phải rời sân

Bên cạnh án phạt dành cho cầu thủ, phiên tòa còn ghi nhận sự cố dở khóc dở cười về mặt chứng cứ. Phía Internacional đã nộp một đoạn băng âm thanh được cho là cuộc hội thoại của phòng VAR để bào chữa.

Tuy nhiên, khi tòa nghi ngờ về tính xác thực, đội bóng đã phải thừa nhận đây là đoạn ghi âm được họ "lấy đại trên mạng". Internacional vội vã xin rút chứng cứ. Đội bóng này khẳng định đây chỉ là sơ suất trong khâu thu thập chứng cứ chứ không hề có ý định gian dối.

Phán quyết đặc biệt của tòa án ở Brazil đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận quốc tế. Nó mở ra một tiền lệ mới trong việc răn đe các hành vi bạo lực trên sân cỏ và bảo vệ an toàn cho cầu thủ. Nhiều quốc gia hoàn toàn có thể coi đây là tấm gương để áp dụng những hình phạt tương tự cho những lỗi đặc biệt nghiêm trọng.