Tuyển Trung Quốc bị truyền thông nước nhà hoài nghi với quyết định bỏ FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - Trung Quốc xác nhận đội tuyển này không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Thay vào đó, họ sẽ chuyển hướng tham dự một giải đấu giao hữu quốc tế có quy mô 5 đội gồm Uzbekistan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Tajikistan và Palestine. Quyết định này đã nhận về sự hoài nghi từ tờ Sina Sports.

Theo giới chuyên môn, động thái của LĐBĐ Trung Quốc là một bước đi mang tính chiến lược của bóng đá xứ tỷ dân. Việc cọ xát với những đối thủ mạnh đến từ khu vực Trung Á và Tây Á được đánh giá là bài kiểm tra hoàn hảo, giúp tuyển Trung Quốc có bước chạy đà tốt nhất cho hai chiến dịch mang tính sống còn trong tương lai gần: Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.

Tuy nhiên, tờ Sina Sports lại không cho rằng đó là quyết định thuyết phục. Họ tin rằng nếu bỏ giải của Đông Nam Á thì LĐBĐ Trung Quốc phải tìm một giải đấu chất lượng vượt trội thay vì các đối thủ chỉ nhỉnh hơn đôi chút. Nhìn vào Hàn Quốc khi đội tuyển xứ kim chi sẽ đá giao hữu với Venezuela và Uzbekistan, Sina Sports nêu quan điểm: “Trung Quốc sẽ rút khỏi Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (FIFA ASEAN Cup) trong phiên bản lần đầu tiên. Thay vào đó, họ sẽ tham gia một giải đấu giao hữu quốc tế gồm 5 đội tại Trùng Khánh.

Cùng thời điểm đó, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc chính thức công bố lịch thi đấu cho đợt tập trung quốc tế tháng 10: trận đấu với Venezuela vào ngày 2/10, tiếp theo là trận đấu với Uzbekistan vào ngày 6/10. Với một đối thủ đến từ Nam Mỹ và một đến từ Trung Á, có thể nói Hàn Quốc đang có những quân xanh hoàn hảo.

Trong khi đó với đội tuyển Trung Quốc, việc từ bỏ FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là một sự lãng phí cơ hội tích lũy điểm số trên BXH FIFA và kinh nghiệm. Ngay cả khi thi đấu với các đội Đông Nam Á như Việt Nam và Thái Lan vẫn sẽ mang lại kinh nghiệm quý báu. Hơn nữa, 4 đối thủ của Giải giao hữu Trùng Khánh đều đến từ châu Á, quá giống nhau; không có đội nào đến từ Nam Mỹ hay châu Âu được mời. Hàn Quốc đã mời được Venezuela, vậy tại sao chúng ta không thử thi đấu với các đội đến từ các châu lục khác?

Thành thật mà nói, đây không phải là vấn đề đúng hay sai mà chỉ là những cách tiếp cận khác nhau. Ý tưởng của Hàn Quốc là đối đầu với càng nhiều đội bóng từ các châu lục khác nhau càng tốt, mở rộng tầm nhìn và giúp các cầu thủ tiếp xúc với nhiều lối chơi hơn".

"Trong khi mục tiêu của đội tuyển chúng ta thì rõ ràng hơn: tập trung vào Asian Cup 2027, tìm kiếm những đối thủ châu Á có lối chơi tương đồng, và trau chuốt chiến thuật cũng như đội hình. Việc từ bỏ FIFA ASEAN Cup 2026 là một sự đánh đổi, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu từ bỏ thì chúng ta phải tìm đối thủ thay thế phù hợp thay vì các đội có lối chơi giống nhau như Tajikistan, Uzbekistan hay Palestine", Sina Sports kết luận.