Thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam: Cú hích cho môn thể thao 'gây sốt' cả nước

TPO - Từ một môn thể thao mới xuất hiện vài năm gần đây, pickleball đã phát triển mạnh mẽ trên khắp cả nước. Việc thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam được kỳ vọng tạo cú hích để môn thể thao này phát triển bài bản, chuyên nghiệp và từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế.

Ông Lê Văn Thành giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031).

Ngày 28/7, Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031) được tổ chức tại Hà Nội, đánh dấu sự ra đời của tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp quốc gia đại diện cho cộng đồng Pickleball Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Liên đoàn, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I (2026-2031), Nghị quyết Đại hội cùng nhiều định hướng phát triển quan trọng trong giai đoạn tới.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ đầu tiên là mở rộng cộng đồng pickleball trên phạm vi toàn quốc thông qua việc phát triển mạng lưới hội viên và câu lạc bộ; chuẩn hóa công tác đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và hệ thống tổ chức thi đấu.

Bên cạnh đó, Liên đoàn xác định chuyển đổi số là một trong những trụ cột phát triển, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, đào tạo và điều hành hoạt động.

Song song với đó, việc mở rộng hợp tác quốc tế cũng được ưu tiên nhằm nâng cao vị thế của pickleball Việt Nam trên đấu trường khu vực và thế giới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I gồm 37 ủy viên. Ông Lê Văn Thành được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031).

Các ông Tô Duy, Đinh Đắc Vĩnh, Lê Thanh Hà, Nguyễn Bá Cảnh, Phạm Xuân Tài, Phan Thanh Thiên, Trần Mạnh Út, Nguyễn Mạnh Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Vũ Nghị giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Ban Kiểm tra gồm ba thành viên.

Ông Lê Văn Thành phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn, ông Lê Văn Thành nhấn mạnh việc thành lập Liên đoàn không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển của một môn thể thao mới mà còn góp phần thực hiện chủ trương phát triển thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân, thúc đẩy kinh tế thể thao và hội nhập quốc tế.

Ông khẳng định Liên đoàn sẽ hoạt động theo các nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, đoàn kết, minh bạch, tuân thủ pháp luật và Điều lệ, lấy chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững làm mục tiêu xuyên suốt.

Trong thời gian tới, Liên đoàn sẽ tập trung xây dựng hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương; phát triển mạng lưới hội viên và câu lạc bộ; hoàn thiện hệ thống giải đấu quốc gia và xếp hạng vận động viên; xây dựng đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để phát triển môn thể thao này.

Đáng chú ý, Liên đoàn đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái số phục vụ quản lý và phát triển pickleball, bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống quản lý hội viên, đăng ký thi đấu trực tuyến, xếp hạng vận động viên, hồ sơ điện tử dành cho huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.

Theo định hướng dài hạn, đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu trở thành một trong những quốc gia có phong trào pickleball phát triển mạnh tại châu Á với hệ thống tổ chức đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và thành tích quốc tế ngày càng được nâng lên.

Xa hơn, tầm nhìn đến năm 2045 hướng tới đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các giải đấu pickleball quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này trong khu vực và trên thế giới.

Việc thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo nền tảng để môn thể thao đang phát triển rất nhanh này từng bước vận hành theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và bền vững. Với sự đồng hành của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các câu lạc bộ và cộng đồng người chơi trên cả nước, pickleball Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá cả về phong trào lẫn thành tích trong những năm tới.