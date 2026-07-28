Malaysia đè bẹp Lào, bắn tín hiệu đến đội tuyển Việt Nam

TPO - Đội tuyển Malaysia màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Lào 4-0 trong cuộc đối đầu ở bảng A, ASEAN Cup 2026.

start HẾT GIỜ!! Malaysia hủy diệt Lào 4-0 Malaysia chơi áp đảo trên sân nhà và giành chiến thắng đậm. Thầy trò HLV Tan Chang Hoe có trận thắng thứ 2 liên tiếp và sẽ tự tin hướng đến trận đại chiến Thái Lan. goal Malaysia bị hủy bàn Phút 90+5: Haqimi bị hủy bàn vì lỗi việt vị. report BỎ LỠ KHÔNG TƯỞNG!!! Pavithran đệm bóng lên trời Phút 90+3: Tiền đạo Malaysia đã rơi vào thế việt vị, nếu không anh sẽ bị chế giễu vì pha bỏ lỡ này. Pavithran đã nhận bóng trong vùng cấm, dứt điểm khi cách khung thành chỉ 3m nhưng đưa bóng lên trời. time HIỆP 2 CÓ 5 PHÚT BÙ GIỜ goal VÀO!!! Malaysia nâng tỷ số 4-0 Phút 75: Wan Kuzain sút phạt theo kiểu "knuckle ball" mang về bàn thắng tiếp theo cho Malaysia. substitution Malaysia rút hết trụ cột ra nghỉ ngơi Phút 79: Josue và Aguero được rút ra nghỉ. Haqimi và Daryl vào sân. Trước đó, Sumareh cũng rời sân. Đội chủ nhà tạo ra cách biệt an toàn và giờ là lúc họ giữ chân trụ cột. report Malaysia cầm bóng 68% Phút 74: Lào rơi vào thế rượt đuổi tỷ số nhưng không thể cầm bóng chủ động để tổ chức tấn công. Đến đây, thể lực của đội bóng xứ triệu voi sa sút mạnh và họ càng gặp khó để tìm bàn thắng. injury Endrick chấn thương Phút 69: Endrick va chạm với cầu thủ Lào và dính chấn thương nghiêm trọng. Khả năng cao tiền vệ Malaysia bị tái phát chấn thương đầu gối và anh không thể tiếp tục trận đấu, thậm chí rời sân bằng cáng. report Lào vỡ trận Phút 68: Các cầu thủ Lào chơi như mơ ngủ trong 5 phút gần đây. Malaysia đã chủ động lùi đội hình, giảm nhịp độ trận đấu để dưỡng sức. Khi đội chủ nhà dâng cao tấn công, họ dễ dàng khoan thủng hệ thống phòng ngự của Lào và liên tục có thêm bàn. report VÀO!!! Malaysia nâng tỷ số 3-0 Phút 66: Malaysia ghi bàn quá dễ. Sau cú căng ngang của Sumareh, cầu thủ Lào tự đốt lưới nhà. goal VÀO!!! Endrick lên tiếng, Malaysia nâng tỷ số 2-0 Phút 57: Endrick dứt điểm cận thành mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Malaysia. "Hổ Malay" đã đưa bóng xuống cánh trái, căng ngang trả ngược và Endrick dứt điểm. Malaysia đã kết thúc chuẩn mực pha tấn công có nét. report Bóng dội cột Lào Phút 55: Josue dứt điểm, bóng dội chân thủ môn Lào và đổi hướng, đập cột đi ra ngoài. Nếu đó là bàn thắng, Malaysia vẫn bị hủy vì lỗi việt vị. report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Lào cứu thua xuất thần Phút 53: Thủ môn Lào cản phá trên vạch vôi sau cú đánh đầu của Sumareh. Nếu đây là bàn thắng, Malaysia vẫn bị hủy bàn vì Endrick việt vị từ trước. report KHÔNG VÀO!!! Lộn xộn trong vòng cấm Lào Phút 50: Lào liên tục lộ sơ sở ở các tình huống Malaysia tấn công bóng bổng. Ở tình huống mới nhất, sau pha lộn xộn, thủ môn Lào đã ôm gọn bóng. report Cơ hội cho Lào Phút 46: Thủ môn Malaysia kịp thời băng ra truy cản trước khi cầu thủ Lào dứt điểm. report HIỆP 2 BẮT ĐẦU report HẾT HIỆP MỘT!!! Malaysia 1-0 Lào Cú đệm bóng của Josue đưa Malaysia vượt lên dẫn 1-0 trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ. Trong hiệp một, Malaysia chơi lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng hơn 65%. "Hổ Malay" phung ít ít nhất 4 cơ hội trước khi Josue ghi bàn. Với Lào, đội bóng xứ triệu voi chơi phòng ngự rình rập và tạo được một số cơ hội ghi bàn. time HIỆP MỘT CÓ 1 PHÚT BÙ GIỜ goal VÀO!!! Malaysia mở tỷ số 1-0 Phút 45: Josue đệm bóng cận thành mang về bàn mở tỷ số cho Malaysia. Trước đó, Pavithran kiến tạo dọn chỗ cho đồng đội. report KHÔNG VÀO!!! Bóng cắt ngang khung thành Lào Phút 38: Josue lao vào không chiến trong tình huống Malaysia dàn xếp đá phạt góc. Bóng dội vào vai Josue và đi cắt ngang khung thành. report KHÔNG VÀO!!! Endrick bỏ lỡ cơ hội Phút 33: Cơ hội tốt nhất từ đầu trận trao cho Endrick. Tiền đạo Malaysia thoải mái ngắm nghía, chỉnh bóng nhưng cú sút lại đi ra ngoài. report Cơ hội cho Malaysia Phút 31: Khu vực cấm địa Lào chao đảo vì pha dàn xếp đá phạt góc của Malaysia. Khi bóng trôi lững thững trước khung thành, cầu thủ Lào kịp phá bóng trước khi có người bên phía Malaysia lao vào. report Malaysia cầm bóng 68% Phút 30: "Hổ Malay" vẫn chiếm thế chủ động về thế trận, nhưng Lào mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. report Josue sút từ khoảng cách 25m Phút 29: Tiền đạo Malaysia sút phạt thẳng từ khoảng cách xa, lực bóng đi tốt nhưng không trúng mục tiêu. report KHÔNG VÀO!!! Suýt có bàn cho Lào Phút 26: Xayasith dứt điểm hiểm hóc, khiến thủ môn Malaysia dùng những đầu ngón tay để cứu thua. Trước đó, sau cú phất bóng của thủ môn Lào, hậu vệ Malaysia đánh đầu về hớ hênh, chẳng khác gì một pha kiến tạo cho cầu thủ Lào. report KHÔNG ĐƯỢC!!! Malaysia bỏ lỡ cơ hội Phút 22: Josue quá chậm để bứt tốc và thoát xuống đối mặt thủ môn. Anh giữ bóng lại, chuyền cho đồng đội đang băng xuống nhưng không kịp dứt điểm. Những pha xử lý chậm, vụng của Josue đang khiến cơ hội của Malaysia liên tiếp trôi qua.

report Lào bắt đầu tấn công Phút 21: Sau 15 phút co cụm phòng ngự, Lào bắt đầu đẩy cao đội hình để tổ chức tấn công. Tốc độ triển khai bóng của cả 2 đội đều ở mức chậm rãi. report Cơ hội cho Lào Phút 19: Singsawag sút từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Malaysia mất 2 nhịp để kiểm soát tình huống. report Paulo Josue lỡ cơ hội đối mặt Phút 16: Endrick tung đường chuyền tuyệt vời để Josue có cơ hội đối mặt thủ môn Lào. Dù vậy, pha khống chế bước một hỏng của tiền đạo Malaysia khiến cơ hội trôi qua. report Malaysia đá nửa sân Phút 13: Toàn bộ cầu thủ Lào lùi về sân nhà để tổ chức phòng ngự. Các cầu thủ Malaysia thoải mái cầm bóng, chuyền và tổ chức tấn công khi đối thủ không pressing dồn dập. report Cơ hội liên tiếp cho Malaysia Phút 9: Hàng thủ Lào rối loạn vì các pha tạt bổng liên tiếp của Malaysia. Tuy vậy, các tình huống tạt bóng cuối cùng của Malaysia vẫn thiếu chính xác để đặt tiền đạo của họ vào thế đối đầu. report Cơ hội trôi qua với Malaysia Phút 8: Pavithran thoát xuống thoáng ở cánh trái nhưng tạt ra ngoài đường biên. Một cơ hội tấn công thuận lợi của Malaysia bị bỏ lỡ đáng tiếc. report Cú sút đầu tiên Phút 3: Soukphachan rê bóng và dứt điểm từ cánh trái. Cú sút của tiền đạo Lào bị hậu vệ Malaysia chặn lại. report Malaysia áp đặt thế trận Phút 2: Malaysia đẩy cao đội hình để tấn công ngay từ đầu. Đây là thế trận được giới chuyên môn dự đoán từ trước. start TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU report Đội hình xuất phát Lào report Các thành viên tuyển Malaysia đến sân report Đội hình xuất phát Malaysia

Trận đấu giữa Malaysia và Lào tại lượt 2, bảng B ASEAN Cup 2026 là cục diện hoàn toàn trái ngược của hai đội. Ở lượt trận ra quân, tuyển Malaysia đã thể hiện bản lĩnh đáng gờm khi lội ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1 dù khởi đầu có phần chệch choạc. Những sự điều chỉnh chiến thuật kịp thời của HLV Tan Cheng Hoe, tiêu biểu là cú đúp của Paulo Josue, đã mang về 3 điểm trọn vẹn và tạo cú hích tinh thần cực lớn cho "Hổ Malay".

Trong khi đó, tuyển Lào đang phải đối mặt với áp lực tâm lý vô cùng nặng nề sau thất bại thảm hại 0-5 trước đội tuyển Thái Lan. Đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Vladica Grujic đã bộc lộ rõ sự non nớt về kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Hệ thống phòng ngự mong manh của đội bóng xứ triệu voi dễ dàng vỡ vụn trước sức ép lớn, đẩy họ vào thế chân tường và đối diện nguy cơ bị loại sớm nếu không thể tạo bất ngờ trước Malaysia.

Lịch sử đối đầu và tương quan phong độ hiện tại đang hoàn toàn nghiêng hẳn về phía đại diện đến từ bán đảo Mã Lai. Trong 10 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Malaysia thể hiện sức mạnh áp đảo khi toàn thắng cả 10 trận trước tuyển Lào. Đáng chú ý, chỉ tính ở 5 lần so tài mới đây nhất, "Hổ Malay" đã nã vào lưới đối phương tới 20 bàn thắng (trung bình 4 bàn/trận). Với điểm tựa này, mục tiêu của Malaysia không chỉ là giành 3 điểm mà còn là một chiến thắng đậm để tạo lợi thế.

Về tình hình lực lượng, Malaysia đang nắm giữ ưu thế lớn khi bảo toàn được đội hình sung mãn nhất, không dính thẻ phạt hay ca chấn thương nào. Họ có thể thoải mái tung ra dàn sao nhập tịch đang có phong độ cao để sớm làm chủ thế trận. Ngược lại, tuyển Lào lại chịu tổn thất nghiêm trọng nơi hàng phòng ngự khi mất trụ cột Phetdavanh Somsanid vì án treo giò, đồng thời Xayasith Singsavang cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương.