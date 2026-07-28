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Thể thao

Messi và Mbappe thua chân sút tuyển Cape Verde ở cuộc đua danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Cape Verde tiếp tục được tôn vinh tại World Cup 2026. Pha lập công đẹp mắt của Sidny Lopes Cabral vào lưới Argentina đã chính thức vượt qua hàng loạt ngôi sao lớn như Lionel Messi hay Kylian Mbappe để nhận giải thưởng "Bàn thắng đẹp nhất giải đấu".

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Hành trình của đội tuyển đảo quốc nhỏ bé Cape Verde gây tiếng vang khắp thế giới, từ màn thể hiện xuất sắc của thủ môn Vozinha đến sự xuất sắc của cả một tập thể khi họ là đội tuyển duy nhất cầm chân được nhà vô địch của giải - Tây Ban Nha. Khi giải đấu kết thúc, Cape Verde tiếp tục được tôn vinh với danh hiệu cá nhân thuộc về Lopes Cabral.

Thông qua cuộc bình chọn chính thức, bàn thắng của Lopes Cabral đã nhận được số phiếu cao nhất, vượt qua cả những pha lập công ấn tượng khác như bàn thắng của Eldor Shomurodov (Uzbekistan) vào lưới CHDC Congo hay cú sút xa của Wilson Isidor (Haiti) tung lưới Morocco. Siêu phẩm này cũng đánh bại hàng loạt pha ghi bàn đẹp mắt của Kylian Mbappe lẫn Lionel Messi - những chân sút hàng đầu tại giải đấu năm nay.

Khoảnh khắc xuất thần của Lopes Cabral diễn ra trong hiệp phụ trận kịch chiến ở vòng 32 đội gặp nhà đương kim vô địch Argentina trên sân vận động Miami. Thời điểm đó, Argentina đã vượt lên dẫn 2-1 nhờ bàn thắng của Lisandro Martinez ở phút 92.

Siêu phẩm của Lopes Cabral

Tuy nhiên, chỉ 11 phút sau, Lopes Cabral đã làm nín lặng các khán đài bằng một siêu phẩm tuyệt đẹp. Nhận bóng bên hành lang trái, anh có pha xử lý kỹ thuật cá nhân đẳng cấp để loại bỏ Alexis Mac Allister trước khi tung cú sút xoáy hiểm hóc vào góc cao khung thành, bóng găm vào lưới gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde.

Mặc dù thiếu một chút may mắn khi để Cristian Romero ghi bàn quyết định ở những phút cuối, qua đó mang về chiến thắng 3-2 cho Argentina, nhưng màn trình diễn của Cape Verde vẫn nhận được sự thán phục từ người hâm mộ toàn cầu.

Thành tích này càng làm rực rỡ thêm hành trình lịch sử của Cape Verde trên đất Bắc Mỹ. Với Lopes Cabral, trước mắt tiền vệ này cũng là một sự nghiệp rực rỡ. Hè vừa qua, anh vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Trabzonspor, một trong những CLB mạnh nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ 23 tuổi đã tăng giá lên 11 triệu euro, cao thứ 3 trong đội hình tuyển Cape Verde.

Đặng Lai
#World Cup 2026 #Cape Verde #Lopes Cabral #bàn thắng đẹp #Messi #Mbappe #FIFA #Argentina

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