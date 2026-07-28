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Thể thao

Nhận định Malaysia vs Lào, 20h00 ngày 28/7: 'Hổ Malay' thị uy sức mạnh

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Malaysia vs Lào, vòng bảng ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Malaysia đang hừng hực khí thế sau trận thắng ngược ở ngày ra quân ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Lào chịu áp lực tâm lý nặng vì để Thái Lan hủy diệt 0-5.

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Malaysia ra quân thuận lợi ở ASEAN Cup 2026.

Nhận định trước trận Malaysia - Lào

Ở trận ra quân tại ASEAN Cup 2026, hai đội bóng thể hiện bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Tuyển Malaysia khởi đầu tương đối chệch choạc và để Myanmar vươn lên dẫn trước trong hiệp một, nhưng bản lĩnh của một tập thể có sức mạnh vượt trội giúp họ lội ngược dòng thắng 2-1.

Sự điều chỉnh chiến thuật cùng những thay đổi nhân sự hiệu quả từ HLV Tan Cheng Hoe trong hiệp hai, tiêu biểu là màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Paulo Josue với một cú đúp bàn thắng, mang lại cú hích cực lớn cho "Hổ Malay". Chiến thắng này mang về 3 điểm trọn vẹn cho Malaysia, đồng thời giúp "Hổ Malay" tìm lại sự tự tin để hướng đến hành trình khốc liệt tại giải đấu.

Ở chiều ngược lại, tuyển Lào vừa trải qua trận thua thảm 0-5 trước sức mạnh áp đảo của Thái Lan. Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Vladica Grujić, đội bóng xứ triệu voi bộc lộ sự non nớt rõ rệt về kinh nghiệm thi đấu lẫn bản lĩnh trận mạc.

Hàng phòng ngự của họ dễ dàng sụp đổ trước các đợt hãm thành dồn dập từ đối phương. Đã vậy, bài toán nhân sự của Lào càng thêm nan giải khi trung vệ trụ cột Phetdavanh Somsanid nhận thẻ đỏ và bị treo giò ở trận gặp Malaysia.

Malaysia được đặt ở cửa trên trong trận này. Mục tiêu của thầy trò HLV Tan không chỉ thắng mà phải thắng đậm để lấy lợi thế trong cuộc cạnh tranh ở bảng đấu. Ngược lại, Lào đã rơi vào thế chân tường và không còn mục tiêu nào khác ngoài việc phải đánh bại Malaysia. Còn không, Lào sẽ đối diện bờ vực bị loại từ vòng bảng.

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Cục diện bảng B.

Phong độ, thành tích đối đầu Malaysia - Lào

Tương quan phong độ cùng lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển đang chứng kiến sự chênh lệch rất lớn nghiêng hẳn về phía Malaysia.

Xét về phong độ, "Hổ Malay" đang duy trì đà hưng phấn sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Myanmar ở lượt trận ra quân ASEAN Cup 2026. Lối chơi dưới bàn tay HLV Tan Cheng Hoe ngày càng mượt mà, biến hóa và giàu tính đột biến. Trái lại, sau trận thua choáng váng 0-5 ở ngày ra quân, tâm lý của cầu thủ Lào sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chuỗi kết quả bết bát gần đây cho thấy sự sa sút toàn diện của đội bóng xứ triệu voi, đặc biệt là hệ thống phòng ngự thiếu liên kết và thường xuyên vỡ trận trước các đối thủ cửa trên.

Về thành tích đối đầu, lịch sử hoàn toàn ủng hộ đại diện tới từ bán đảo Mã Lai. Trong 10 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Malaysia giành chiến thắng tuyệt đối cả 10 trận trước Lào. Đáng chú ý, tính riêng ở 5 lần so tài gần đây, "Hổ Malay" nã vào lưới đối thủ tới 20 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 lần (trung bình 4 bàn/trận). Với điểm tựa quá khứ áp đảo cùng phong độ vượt trội, Malaysia sở hữu mọi ưu thế để tiếp tục gieo rắc sầu muộn cho tuyển Lào trong cuộc so tài tối nay.

Thông tin lực lượng Malaysia - Lào

Malaysia không ghi nhận ca chấn thương hay án phạt nào cho trận này. HLV Tan sẽ thoải mái tung ra sân dàn cầu thủ nhập tịch đang có phong độ cao như Paulo Josue, Endrick hay Mohamadou Sumareh để sớm giải quyết thế trận trước Lào.

Trái ngược với đối thủ, Lào đang chịu tổn thất nặng nơi hàng phòng ngự. HLV Vladica Grujic chắc chắn mất trụ cột Phetdavanh Somsanid vì án treo giò. Ngoài ra, Xayasith Singsavang cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương.

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Hương Ly
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