Nhận định Philippines vs Myanmar, 17h00 ngày 28/7: Bắt nạt vị khách

TPO - Nhận định bóng đá Philippines vs Myanmar, bảng B ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chiến thắng tưng bừng 5-1 trong lần chạm trán gần nhất, liệu Philippines có thêm một lần khiến Myanmar ôm hận? Với phong độ ổn định cùng lợi thế được chơi trên sân nhà, "The Azkals" đang được đánh giá là ứng viên sáng giá cho 3 điểm.

Philippines vs Myanmar

Nhận định Philippines vs Myanmar

Cuộc đối đầu giữa Philippines và Myanmar ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026 được xem là một trong những trận đấu có ý nghĩa quyết định đến cơ hội đi tiếp của cả hai đội. Trong bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ mạnh như Thái Lan và Malaysia, bất kỳ cú sảy chân nào lúc này cũng có thể khiến cuộc đua vào bán kết trở nên vô cùng khó khăn.

Được chơi trên sân nhà, Philippines có nhiều lợi thế để hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, Myanmar bước vào trận đấu với áp lực lớn sau khi để Malaysia ngược dòng đánh bại 2-1 ngay trên sân Thuwunna ở ngày ra quân. Những năm gần đây, Philippines tích cực trẻ hóa lực lượng và bổ sung nhiều cầu thủ gốc Philippines đang thi đấu tại châu Âu. Chính sự thay đổi này đã mang đến diện mạo mới cho "The Azkals", giúp đội bóng thi đấu hiện đại hơn với khả năng chuyển đổi trạng thái linh hoạt.

Sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình và thể lực vượt trội, Philippines thường khai thác các pha bóng bổng, những tình huống cố định cũng như các đường tạt từ hai biên. Không chỉ vậy, các hậu vệ biên cũng thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành đối phương.

Phong độ của Philippines trước thềm ASEAN Cup 2026 cũng rất đáng chú ý. Kể từ cuối năm 2024, đội bóng này đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến thất bại, trong đó có 6 chiến thắng. Đặc biệt, ở loạt trận giao hữu hồi tháng 6, họ đều đánh bại Guam và Myanmar với cùng tỷ số 5-1.

Myanmar khởi đầu giải đấu bằng thất bại đáng tiếc trước Malaysia. Dù có bàn mở tỷ số từ rất sớm nhờ công của Myat Kaung Khant, đoàn quân của HLV Jorn Andersen vẫn không thể bảo toàn lợi thế khi để đối thủ ghi liền hai bàn trong hiệp hai. Trận thua này tiếp tục bộc lộ những hạn chế vốn tồn tại của Myanmar. Đội tuyển này nhiều lần mắc sai lầm trong các tình huống chống bóng bổng và phòng ngự khu vực.

HLV Jorn Andersen đang cố gắng xây dựng lối chơi pressing và phản công tốc độ. Tuy nhiên, hiệu quả phòng ngự vẫn là bài toán chưa có lời giải khi các trung vệ thường xuyên để lộ khoảng trống sau lưng. Trong bối cảnh phải làm khách trước một Philippines sở hữu nền tảng thể lực tốt cùng khả năng gây áp lực mạnh mẽ, Myanmar được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu tiếp tục để lộ những điểm yếu như ở trận gặp Malaysia.

Những thống kê gần đây đang mang đến sự tự tin cho Philippines. Trong 10 lần chạm trán gần nhất, họ chỉ thua Myanmar đúng một lần trong thời gian thi đấu chính thức. Đáng chú ý, ở trận giao hữu thuộc FIFA Days hồi tháng 6/2026, Philippines từng đánh bại Myanmar với tỷ số 5-1. Chiến thắng áp đảo đó không chỉ cho thấy sự vượt trội về chuyên môn mà còn giúp Philippines chiếm ưu thế đáng kể về mặt tâm lý trước màn tái đấu.

Myanmar nhiều khả năng sẽ chủ động chơi thấp nhằm hạn chế sức ép từ đội chủ nhà. Tuy nhiên, với phong độ ổn định, lực lượng được đánh giá cao hơn cùng lợi thế sân bãi, Philippines được kỳ vọng sẽ kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Nếu duy trì được hiệu suất ghi bàn như thời gian gần đây, "The Azkals" hoàn toàn đủ khả năng giành chiến thắng với cách biệt từ hai bàn trở lên. Ba điểm ở trận đấu này sẽ giúp Philippines tạo lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

Phong độ, lịch sử đối đầu Philippines vs Myanmar

Phong độ của Philippines trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Myanmar trong 5 trận đấu gần nhất.

Thành tích đối đầu trong 5 trận đấu gần nhất.

Thông tin lực lượng Philippines vs Myanmar

Hai đội tuyển có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Philippines vs Myanmar

Philippines: Kammeraad, Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods.

Myanmar: Sann Sat Naing, Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo, Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun.

Dự đoán tỷ số Philippines 3-1 Myanmar