Pirlo vuột ghế HLV trưởng Italia, FIGC đối mặt mâu thuẫn thượng tầng

TPO - Một cuộc bổ nhiệm tưởng như chỉ còn chờ ngày công bố đã bất ngờ đổ vỡ, khi Andrea Pirlo có thể mất cơ hội dẫn dắt đội tuyển Italia vì quảng cáo cho công ty cá cược. Nhưng dư chấn sự việc dường như không dừng ở chiếc ghế HLV trưởng, mà đang lan tới bộ máy lãnh đạo mới của Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC).

Một cuộc bổ nhiệm đổ vỡ ngay trước giờ công bố

Sau khi Carlo Ancelotti và Pep Guardiola lần lượt từ chối lời mời, Andrea Pirlo nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Italia. Theo truyền thông nước này, Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini cùng cố vấn Leonardo là những người trực tiếp tiến cử cựu tiền vệ từng cùng Azzurri vô địch World Cup 2006, xem ông là gương mặt phù hợp để mở ra một chu kỳ tái thiết sau giai đoạn đầy biến động của đội tuyển.

Pirlo đã ở rất gần chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Italia.

Tuy nhiên, khi mọi thứ tưởng như đã đi đến hồi kết, hồ sơ của Pirlo bất ngờ vấp phải làn sóng tranh cãi liên quan đến vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu cho Fonbet - một công ty cá cược có trụ sở tại Nga. Truyền thông Italia đồng thời nhắc lại việc Pirlo từng xuất hiện tại một sự kiện của đối tác ở Moscow hồi tháng 5/2026, khiến cuộc bổ nhiệm nhanh chóng trở thành chủ đề gây nhiều ý kiến trái chiều.

Thông tin này đã làm dấy lên một làn sóng phản đối việc bổ nhiệm Pirlo trên các phương tiện truyền thông Italia cũng như trong dư luận nước này. Theo công chúng Italia, việc một HLV trưởng đội tuyển quốc gia quảng cáo cá cược vừa bất hợp pháp, vừa làm xấu hình ảnh của Azzurri.

Trong tuyên bố được đăng trên mạng xã hội, Pirlo cho biết ông theo dõi cuộc tranh luận quanh tên mình "với sự buồn bã". Cựu HLV Juventus khẳng định mọi hoạt động nghề nghiệp của mình đều tuân thủ pháp luật tại những quốc gia ông làm việc và hợp đồng với Fonbet chỉ mang bản chất thương mại, được ký trong thời gian ông làm việc tại đội bóng UAE là United FC.

Pirlo khi ra mắt United FC, đội bóng UAE này có quan hệ hợp tác với hãng cá cược Fonbet.

Pirlo cũng nhấn mạnh việc gán cho mối quan hệ hợp tác này những ý nghĩa ngoài lĩnh vực thể thao là điều không phản ánh quan điểm của ông. "Tình yêu dành cho Italia không phụ thuộc vào một công việc. Đó là một phần trong lịch sử và bản sắc của tôi", nhà vô địch World Cup 2006 khẳng định, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Maldini và Leonardo vì sự tin tưởng dành cho mình.

Dẫu vậy, những lời giải thích ấy dường như không đủ để tháo gỡ áp lực mà FIGC đang phải đối mặt. Theo nhiều nguồn tin từ Italia, Chủ tịch FIGC Giovanni Malago vẫn chưa bật đèn xanh cho việc bổ nhiệm Pirlo. Thậm chí, chính Pirlo thừa nhận ông đã được thông báo rằng mình không còn là ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Phép thử cho cả FIGC và Maldini

Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở việc Pirlo đánh mất cơ hội, đây có lẽ vẫn chỉ là một biến cố quen thuộc của bóng đá đỉnh cao. Nhưng điều khiến vụ việc trở nên đáng chú ý hơn nằm ở cái tên Paolo Maldini.

Khi nhận lời trở lại FIGC trong vai trò Giám đốc kỹ thuật, huyền thoại AC Milan được trao nhiệm vụ xây dựng định hướng chuyên môn cho đội tuyển Italia, trong đó có quyền đề xuất HLV trưởng. Pirlo được xem là lựa chọn đầu tiên mang đậm dấu ấn của Maldini, không chỉ bởi sự đánh giá về chuyên môn, mà còn xuất phát từ mối quan hệ được xây dựng suốt nhiều năm.

Hai người từng cùng AC Milan chinh phục hai chức vô địch Champions League, hai Scudetto cùng hàng loạt danh hiệu lớn khác. Dù không có nhiều cơ hội khoác chung màu áo đội tuyển vì Maldini chia tay Azzurri ngay trước khi Pirlo ra mắt đội tuyển quốc gia, tình bạn giữa họ vẫn được duy trì bền chặt.

Football Italia từng tiết lộ rằng Maldini đã muốn đưa Pirlo về dẫn dắt AC Milan từ năm 2023 nếu ông còn giữ cương vị lãnh đạo tại sân San Siro. Chính Maldini cũng từng kể mình là một trong những người đầu tiên biết Pirlo sẽ bất ngờ trở thành HLV trưởng Juventus vào năm 2020, sau một cuộc điện thoại tưởng như chỉ để chúc mừng người bạn nhận nhiệm vụ ở đội U23 Italia.

Chính vì vậy, việc Maldini đặt niềm tin vào Pirlo không đơn thuần là câu chuyện của tình bạn. Đó còn là lựa chọn đầu tiên nhằm định hình con đường mà ông muốn Azzurri theo đuổi trong những năm tới.

Pirlo và Maldini là những người bạn tâm giao.

Nếu quyết định ấy bị đảo ngược ngay từ bước khởi đầu, tác động sẽ không chỉ dừng ở chiếc ghế HLV trưởng. Theo tờ Gazzetta dello Sport, Maldini từng chấp nhận trở lại FIGC sau khi được bảo đảm sẽ có tiếng nói đáng kể trong việc lựa chọn nhà cầm quân mới. Nếu quyền hạn đó bị thu hẹp bởi những sức ép phát sinh ngoài chuyên môn, vai trò của ông trong dự án tái thiết cũng khó tránh khỏi dấu hỏi.

Đó là lý do xuất hiện thông tin Maldini cân nhắc từ chức nếu đề cử của mình bị bác bỏ. Leonardo được cho là đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa cựu đội trưởng AC Milan và ban lãnh đạo FIGC, song khả năng dung hòa vẫn còn bỏ ngỏ.

Ở góc độ rộng hơn, FIGC đang rơi vào một thế khó. Giữ nguyên lựa chọn Pirlo đồng nghĩa với việc chấp nhận kéo dài những tranh cãi ngoài sân cỏ ngay từ ngày đầu của triều đại mới. Nhưng nếu từ bỏ ứng viên được chính bộ phận chuyên môn lựa chọn, liên đoàn cũng vô tình phát đi thông điệp rằng quyết định chuyên môn có thể bị thay đổi bởi những áp lực đến sau.

Chủ tịch FIGC Malago (bên phải) sẽ phải lựa chọn giữa việc nhượng bộ Maldini hay đối đầu với dư luận.

Trong bối cảnh đó, những cái tên như Antonio Conte hay Roberto Mancini lại được nhắc đến như các phương án thay thế. Tuy nhiên, đó cũng là lựa chọn mang nhiều tính tình thế hơn là khởi đầu cho một chiến lược mới - điều mà Maldini được kỳ vọng sẽ mang đến khi trở lại với bóng đá Italia.

Dù kết cục của chiếc ghế HLV trưởng vẫn chưa được công bố chính thức, cuộc tranh cãi xung quanh Pirlo đã vượt ra ngoài câu chuyện của một ứng viên. Chỉ trong ít ngày, một kế hoạch tưởng như mở màn cho hành trình tái thiết Azzurri lại trở thành phép thử khắc nghiệt cho chính hành trình ấy, và cho cả bộ máy lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Italia.