Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Thừa nhận thua kém, HLV Lào vẫn quyết gây sốc trước Malaysia

Nguyễn Khánh

TPO - Đội tuyển Lào bước vào cuộc đối đầu Malaysia với nhiều bất lợi về lực lượng và trình độ nhưng HLV Vladica Grujic vẫn tin bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ, đồng thời khẳng định các học trò sẽ nỗ lực hết mình để tìm kiếm kết quả tích cực ở Kuala Lumpur.

Sau thất bại 0-5 trước Thái Lan ở lượt trận mở màn bảng B ASEAN Cup 2026, đội tuyển Lào tiếp tục đối mặt thử thách lớn khi làm khách của Malaysia tại Kuala Lumpur. Trước trận đấu, HLV trưởng Vladica Grujic thẳng thắn nhìn nhận đội chủ nhà được đánh giá cao hơn hẳn ở nhiều phương diện.

anh-hlv-lao.jpg
HLV Vladica Grujic và tuyển thủ Lào Khonesavanh Keonuchanh trong buổi họp báo trước trận gặp Malaysia.

Chiến lược gia người Serbia cho rằng khoảng cách giữa hai nền bóng đá là rất rõ ràng. Trong khi Malaysia sở hữu hệ thống giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp, bóng đá Lào vẫn đang trong quá trình phát triển với nền tảng bán chuyên. Theo ông, đây là yếu tố tạo nên khác biệt về chất lượng cầu thủ cũng như năng lực cạnh tranh giữa hai đội.

“Chất lượng bóng đá Malaysia vượt xa chúng tôi. Ở Lào, chúng tôi thi đấu tại một giải đấu bán chuyên, còn Malaysia có giải vô địch chuyên nghiệp”, ông Grujic nói.

Dù vậy, nhà cầm quân 55 tuổi vẫn tin đội bóng của mình có thể tạo nên bất ngờ. Ông nhấn mạnh bóng đá luôn chứa đựng những diễn biến khó lường và lấy trận hòa 1-1 trước Thái Lan năm ngoái làm minh chứng, bất chấp việc Lào vừa để thua chính đối thủ này với tỷ số 0-5 ở trận ra quân ASEAN Cup 2026.

“Chúng tôi muốn tạo nên bất ngờ. Bóng đá là môn thể thao rất khó đoán, bạn có thể thắng hoặc thua. Năm ngoái chúng tôi từng hòa Thái Lan 1-1, vì vậy không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong một trận đấu”, ông Grujic chia sẻ.

Tuy nhiên, Grujic cũng dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ khi đánh giá Malaysia nằm trong nhóm hai hoặc ba đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á. Theo ông, các học trò không được phép chủ quan trước sức mạnh của "Harimau Malaya", kể cả khi đội chủ nhà không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Khó khăn của Lào càng lớn hơn khi đội trưởng Bounphachan Bounkong không thể ra sân vì chấn thương. Dù vậy, HLV Grujic khẳng định toàn đội đã có 7 tuần chuẩn bị cho giải đấu và 23 cầu thủ còn lại đều sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ.

Ông Grujic cũng tiết lộ Lào sẽ đặc biệt chú ý tới những pha chuyển trạng thái nhanh cùng khả năng tấn công biên của Malaysia. “Chúng tôi sẽ kiên trì với đấu pháp đã chuẩn bị và ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự”, HLV trưởng đội tuyển Lào nói.

Tiền vệ Khonesavanh Keonuchanh cũng đánh giá điểm mạnh nhất của Malaysia không nằm ở một cá nhân nổi bật mà là ở lối chơi tập thể gắn kết. Theo tiền vệ người Lào, đây chính là yếu tố giúp Malaysia trở thành một trong những đội bóng đáng gờm nhất khu vực.

Malaysia bước vào cuộc tiếp đón Lào sau chiến thắng ngược 2-1 trước Myanmar ở lượt trận đầu tiên, trong khi Lào vẫn đang tìm kiếm điểm số đầu tiên tại bảng B ASEAN Cup 2026. Đây là lần thứ 9 đôi bên chạm trán tại giải vô địch Đông Nam Á. Trong 8 lần trước, Lào thua 7 trận và hòa 1 trận.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Nguyễn Khánh
#Lào #Malaysia #bóng đá #HLV Vladica #kết quả trận đấu #kuala lumpur

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe