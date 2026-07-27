Thừa nhận thua kém, HLV Lào vẫn quyết gây sốc trước Malaysia

TPO - Đội tuyển Lào bước vào cuộc đối đầu Malaysia với nhiều bất lợi về lực lượng và trình độ nhưng HLV Vladica Grujic vẫn tin bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ, đồng thời khẳng định các học trò sẽ nỗ lực hết mình để tìm kiếm kết quả tích cực ở Kuala Lumpur.

Sau thất bại 0-5 trước Thái Lan ở lượt trận mở màn bảng B ASEAN Cup 2026, đội tuyển Lào tiếp tục đối mặt thử thách lớn khi làm khách của Malaysia tại Kuala Lumpur. Trước trận đấu, HLV trưởng Vladica Grujic thẳng thắn nhìn nhận đội chủ nhà được đánh giá cao hơn hẳn ở nhiều phương diện.

HLV Vladica Grujic và tuyển thủ Lào Khonesavanh Keonuchanh trong buổi họp báo trước trận gặp Malaysia.

Chiến lược gia người Serbia cho rằng khoảng cách giữa hai nền bóng đá là rất rõ ràng. Trong khi Malaysia sở hữu hệ thống giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp, bóng đá Lào vẫn đang trong quá trình phát triển với nền tảng bán chuyên. Theo ông, đây là yếu tố tạo nên khác biệt về chất lượng cầu thủ cũng như năng lực cạnh tranh giữa hai đội.

“Chất lượng bóng đá Malaysia vượt xa chúng tôi. Ở Lào, chúng tôi thi đấu tại một giải đấu bán chuyên, còn Malaysia có giải vô địch chuyên nghiệp”, ông Grujic nói.

Dù vậy, nhà cầm quân 55 tuổi vẫn tin đội bóng của mình có thể tạo nên bất ngờ. Ông nhấn mạnh bóng đá luôn chứa đựng những diễn biến khó lường và lấy trận hòa 1-1 trước Thái Lan năm ngoái làm minh chứng, bất chấp việc Lào vừa để thua chính đối thủ này với tỷ số 0-5 ở trận ra quân ASEAN Cup 2026.

“Chúng tôi muốn tạo nên bất ngờ. Bóng đá là môn thể thao rất khó đoán, bạn có thể thắng hoặc thua. Năm ngoái chúng tôi từng hòa Thái Lan 1-1, vì vậy không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong một trận đấu”, ông Grujic chia sẻ.

Tuy nhiên, Grujic cũng dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ khi đánh giá Malaysia nằm trong nhóm hai hoặc ba đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á. Theo ông, các học trò không được phép chủ quan trước sức mạnh của "Harimau Malaya", kể cả khi đội chủ nhà không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Khó khăn của Lào càng lớn hơn khi đội trưởng Bounphachan Bounkong không thể ra sân vì chấn thương. Dù vậy, HLV Grujic khẳng định toàn đội đã có 7 tuần chuẩn bị cho giải đấu và 23 cầu thủ còn lại đều sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ.

Ông Grujic cũng tiết lộ Lào sẽ đặc biệt chú ý tới những pha chuyển trạng thái nhanh cùng khả năng tấn công biên của Malaysia. “Chúng tôi sẽ kiên trì với đấu pháp đã chuẩn bị và ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự”, HLV trưởng đội tuyển Lào nói.

Tiền vệ Khonesavanh Keonuchanh cũng đánh giá điểm mạnh nhất của Malaysia không nằm ở một cá nhân nổi bật mà là ở lối chơi tập thể gắn kết. Theo tiền vệ người Lào, đây chính là yếu tố giúp Malaysia trở thành một trong những đội bóng đáng gờm nhất khu vực.

Malaysia bước vào cuộc tiếp đón Lào sau chiến thắng ngược 2-1 trước Myanmar ở lượt trận đầu tiên, trong khi Lào vẫn đang tìm kiếm điểm số đầu tiên tại bảng B ASEAN Cup 2026. Đây là lần thứ 9 đôi bên chạm trán tại giải vô địch Đông Nam Á. Trong 8 lần trước, Lào thua 7 trận và hòa 1 trận.