VFF thông báo bán vé trực tiếp trận đội tuyển Việt Nam gặp Singapore

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo sẽ bán trực tiếp vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore tại ASEAN Cup 2026 bắt đầu từ ngày 28/7.

Đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A sau trận thắng 7-0 trước Timor Leste (ảnh Hữu Phạm)

Trận đấu thuộc lượt 2 bảng A, ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra hồi 20h ngày 31/7 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Vé gồm 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 400.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng.

Thông báo của VFF hôm nay cho biết vé sẽ được bán trực tiếp từ ngày 28/7: Từ 14h00 đến 16h30; Các ngày 29/7, 30/7: sáng từ 09h00 đến 11h30; chiều từ 13h45 đến 16h30. Ngày 31/7: Sáng từ 09h00 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 20h00.

Quầy vé đặt tại cổng chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 30/7 tăng cường điểm bán tại cổng chính sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Ở lượt ra quân, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Timor Leste 7-0 trên sân vận động Chonburi, qua đó tạm dẫn đầu bảng A. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện đang rèn quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Singapore.

Phó chủ tịch VFF, ông Trần Anh Tú cho biết công tác chuẩn bị của toàn đội diễn ra đúng kế hoạch, các cầu thủ đảm bảo sức khoẻ và thể lực, tinh thần tốt. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung giải quyết trận đấu với Singapore với mục tiêu giành 3 điểm.