Thắng trận thứ hai liên tiếp, Singapore tạm chiếm ngôi đầu bảng A

TPO - Đánh bại Timor Leste 2-0 trong trận đấu diễn ra lúc 18h00 hôm nay, Singapore đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại ASEAN Cup 2026. Kết quả này giúp đội bóng đảo quốc sư tử tạm vươn lên dẫn đầu bảng A song những gì họ thể hiện cho thấy, ngôi vị ấy sẽ rất khó giữ.

Được chơi trên sân nhà, trước một đối thủ vừa thua đậm, nhưng Singapore không tạo được thế trận tấn công ào ạt như kỳ vọng. Trái lại, hiệp 1 diễn ra khá nhạt nhẽo khi các cầu thủ Singapore bế tắc trước hàng phòng ngự chơi lùi sâu và rất tập trung của Timor Leste.

Hầu hết các pha phối hợp bên phía đội bóng áo đỏ đều bị chặn lại bởi những bức tường áo trắng hoặc... bẫy việt vị. Trước tình hình đó, Singapore chỉ còn biết tìm đến những quả tạt để hy vọng phá vỡ thế bế tắc.

Sau khi ấn định thắng lợi 2-1 trước Campuchia, Ilhan Fandi lại lập công cho đội tuyển Singapore trong trận thắng Timor Leste.

Bước ngoặt tưởng như đã xảy ra ở phút thứ 30, khi Ilhan Fandi đánh đầu cận thành tung lưới Timor Leste sau quả tạt của Song Ui-Young. Thế nhưng sau khi mất đến hơn 3 phút trao đổi với phòng VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng tiền đạo số 19 của Singapore đã việt vị.

Dẫu vậy, chiến thuật “tập kích đường không” của Singapore cuối cùng cũng phát huy hiệu quả. Đến phút 41, họ có được bàn mở tỷ số. Và lần này, vẫn là Ilhan lên tiếng với một pha chạy chỗ đè mặt cặp trung vệ của Timor Leste để nhận quả tạt của Nur Adam Abdullah và đánh đầu tung lưới đối phương.

Nhờ bàn khai thông bế tắc này, lối chơi của Singapore trong thời gian còn lại thanh thoát hơn. Đội bóng đảo quốc sư tử nhanh chóng có bàn nhân đôi cách biệt khi hiệp 2 bắt đầu được 11 phút.

Tình huống này cũng diễn ra tương tự bàn mở tỷ số, chỉ khác là những người góp công đều là ngoại binh nhập tịch. Từ một quả tạt của tiền vệ gốc Nhật Bản Kyoga Nakamura, tiền vệ gốc Hàn Quốc Song Ui-Young đánh đầu tung lưới Timor Leste, đưa đội chủ nhà dẫn 2-0.

Trong khoảng thời gian còn lại, HLV Gavin Lee quyết định tăng cường sức tấn công cho Singapore nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng, với sự xuất hiện của tiền đạo kỳ cựu Shawal Anuar.

Nhưng lối chơi đơn giản, chủ yếu trông vào các quả tạt của đội chủ nhà đã không phát huy hiệu quả như trước. Họ thậm chí cũng không tạo dựng được thế trận áp đảo, khi chỉ sở hữu 51% thời lượng bóng và chỉ có thêm 1 cú dứt điểm trúng đích trong hiệp 2.

Ngược lại, Timor Leste cho thấy, họ thực sự là đội bóng lót đường ở bảng A. Trước một đối thủ không tạo ra áp lực nghẹt thở như Việt Nam ở trận ra quân, đoàn quân của HLV Jose Pedro cũng không có pha phản công nào ra hồn. Họ thiếu chính xác ở những đường chuyền cuối, nên cũng chỉ kiếm về 2 quả phạt góc và 1 lần dứt điểm trúng đích.

Những phút cuối cùng, đôi bên chơi hời hợt như thể cũng đều chấp nhận kết quả này. Thắng trận 2-0, Singapore đã có 6 điểm sau 2 trận và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A do ở lượt đấu này, Việt Nam được nghỉ còn Indonesia mới đá trận đầu tiên (gặp Campuchia trên sân nhà).

Nhưng nếu chỉ chơi như những gì đã thể hiện trong 2 trận vừa qua, đội bóng đảo quốc sư tử sẽ rất khó bảo toàn được vị trí nhất bảng. Trận kế tiếp diễn ra vào ngày 31/7, họ phải làm khách của nhà đương kim vô địch Việt Nam, những người đã ghi vào lưới Timor Leste tới 7 bàn trong trận ra quân.