HLV tuyển Indonesia nói gì về hành động chỉ đạo trên khán đài trong trận thắng Campuchia?

TPO - Trong chiến thắng đậm đà 5-1 của Indonesia trước Campuchia tại bảng A, hình ảnh HLV trưởng John Herdman ngồi trên khán đài VIP quan sát trận đấu thay vì đứng ở đường biên ngay từ đầu đã thu hút sự chú ý từ truyền thông.

HLV Herdman theo dõi trận đấu từ trên khán đài trong 30 phút đầu

Phải đến phút 30, chiến lược gia người Anh mới “hạ sơn” xuống khu vực kỹ thuật để trực tiếp chỉ đạo. Giải thích về quyết định bất ngờ này, ông chia sẻ đây là chiến thuật được tính toán kỹ lưỡng nhằm thử thách và nâng cao năng lực lãnh đạo cho các học trò.

"Điều quan trọng nhất là trao niềm tin cho các cầu thủ. Chúng tôi đã làm việc rất nhiều với nhóm thủ lĩnh của đội bóng gồm 6 cầu thủ trụ cột. Họ không nhất thiết phải cần HLV đứng ngay sát bên cạnh. Như bạn thấy đấy, Indonesia đã ghi tới 3 bàn thắng khi tôi còn chưa bước xuống đường pitch", HLV Herdman hóm hỉnh chia sẻ.

Bên cạnh việc trao quyền tự chủ cho các học trò, việc chọn vị trí quan sát cao bằng góc nhìn của ống kính truyền hình giúp Herdman có cái nhìn toàn cảnh và chính xác hơn về mặt chiến thuật. Ông muốn đánh giá cặn kẽ xem bộ khung Garuda vận hành ra sao sau 3 tuần huấn luyện dưới áp lực thực chiến, đồng thời dễ dàng đọc vị lối chơi của Campuchia.

HLV Herdman hò hét trên đường pitch trong phần còn lại

Đây không phải lần đầu tiên ông Herdman chỉ đạo từ khán đài dù không gặp bất cứ án phạt nào. Ông từng hành động như vậy khi đội tuyển Indonesia thi đấu tại Gelora Bung Karno ở loạt trận FIFA Series vừa qua. Đây cũng là cách mà Luis Enrique từng làm. Khi dẫn dắt PSG ở mùa 2025/26, ông đã lên tận khu vực phóng viên tác nghiệp để theo dõi trận đấu, đem đến sự hiếu kỳ cho nhiều người.

Cho đến nay, cách chỉ đạo khác lạ của Herdman đang gặt hái thành quả. Ông toàn thắng 3 trận đầu trên cương vị HLV trưởng tuyển Indonesia, ghi trung bình 3 bàn/trận và chỉ thủng lưới duy nhất 1 lần.

Trong cả 3 trận, đội tuyển Indonesia đều nhập cuộc thanh thoát, triển khai thế trận mạch lạc và dễ dàng đè bẹp đối thủ. Cách tiếp cận trận đấu độc đáo của John Herdman có lẽ sẽ được duy trì trong màn đại chiến với Việt Nam ở lượt trận 4 bảng A ASEAN Cup 2026.